به گزارش خبرگزاری مهر، لیگ برتر والیبال زنان از فردا (سه‌شنبه) با برگزاری شش دیدار وارد فاز حساس دور برگشت می‌شود؛ مرحله‌ای که نتیجه هر مسابقه در تعیین تیم‌های صعودکننده به پلی‌آف تأثیر دارد.

نفت امیدیه – سایپا تهران

در هفته ششم رقابت‌ها، تیم نفت میزبان سایپا تهران خواهد بود؛ سایپا در پایان نیم فصل اول با کسب پنج پیروزی متوالی صدرنشین گروه A شد. اما تیم نفت امیدیه پس از پنج شکست متوالی قعرنشین است و در نیم فصل دوم به دنبال جبران است. این دیدار می‌تواند فرصت مناسبی برای سایپا باشد که بتواند صدرنشینی خود را تثبیت کند. دیدار رفت سه بر صفر به سود سایپا به پایان رسید و نفت امیدیه در این بازی خانگی به دنبال جبران نتیجه است.

کلینیک دکتر فرهاد – ماجان مازندران

دیگر دیدار این هفته جدال دو تیم کلینیک دکتر فرهاد برابر ماجان مازندران است؛ این دو تیم در دور رفت شرایط کاملاً متفاوتی داشتند. ماجان مازندران با چهار برد و تنها یک شکست، نیم‌فصل نخست را با عنوان دومی به پایان رساند و یکی از مدعیان اصلی صعود است. در مقابل، کلینیک دکتر فرهاد با یک برد و چهار شکست در رده پنجم و در جمع تیم‌های پایین جدول قرار گرفت. حالا این تیم قزوینی در نیک فصل دوم به دنبال جبران است. دیدار این دو تیم برای شاگردان لی دو هی در تیم ماجان مازندران اهمیت زیادی دارد چرا که با پیروزی در این مسابقه می‌تواند جایگاه خود را در بالای جدول حفظ کند. دیدار رفت دو تیم سه بر صفر به سود ماجان شد و شاگردان لی دو هی در تلاش برای ثبت دبل پیروزی مقابل نفت امیدیه هستند.

مقاومت شهرداری تبریز – صنعت مس رفسنجان

سومین دیدار این هفته جدال دو تیمی که مقاومت شهرداری تبریز و صنعت مس رفسنجان است؛ این دو تیم در گروه A مسابقات در میانه‌های جدول قرار داشتند. در دیدار رفت تیم مقاومت سه بر یک فاتح میدان شد و این هفته برای ثبت یک برد دیگر مقابل مس تلاش خواهد کرد. شاگردان علیزاده در مقاومت تبریز با سه برد و ۹ امتیاز، دور رفت را در جایگاه سوم به پایان رساند و عملکردی باثبات داشت و تیم صنعت مس رفسنجان هم با دو برد و ۶ امتیاز در رتبه چهارم قرار دارد و رقابت این دو تیم بسیار تنگاتنگ است.

ملوان تهران – فولاد مبارکه سپاهان

از دیگر دیدارهای این هفته جدال دو تیم ملوان تهران و فولاد مبارکه سپاهان در تهران است. سپاهان با چهار برد و ۱۲ امتیاز، یکی از مدعیان اصلی گروه B در دور رفت بود و در جایگاه دوم قرار گرفت. ملوان تهران هم با دو برد و پنج امتیاز در میانه جدول قرار گرفت و به دنبال رسیدن به جایگاه بالاتر است. نتیجه دیدار دور رفت سه بر صفر به سود فولاد شد و ملوان این هفته در اندیشه جبران این نتیجه است.

شاهین بندرعامری – پدیده صنعت اوج گلپایگان

پنجمین دیدار هفته ششم در بوشهر برگزار می‌شود که دو تیم شاهین بندرعامری میزبان پدیده صنعت اوج گلپایگان خواهد بود. شاهین بندرعامری با سه پیروزی و ۹ امتیاز، نیم‌فصل نخست را در جایگاه سوم گروه B به پایان رساند. در مقابل، پدیده گلپایگان با پنج شکست و تنها یک امتیاز، شرایط سختی را تجربه کرد و حالا در پی ثبت اولین برد فصل خود است. مسابقه دور رفت دو تیم هم سه بر یک به سود نماینده بوشهر به پایان رسید. این دیدار فرصت خوبی برای تیم شاهین بندرعامری است تا بتواند به چهارمین پیروزی خود برسد و جایگاه خود را در جدول ارتقا دهد.

شهر آرکا البرز – مهرگان شیراز

آخرین مسابقه این هفته دیدار دو تیم شهرآرکا البرز قهرمان نیم فصل گروه B برابر مهرگان شیراز است، تیم شهر آرکا البرز بدون شکست در پایان نیم فصل دوم عنوان قهرمانی را به دست آورد و باید در این دیدار به مصاف تیم پنجم جدول برود. نماینده البرز در دیدار رفت و در بازی خارج از خانه سه بر صفر به پیروزی رسید. آرکا البرز با پنج برد متوالی و ۱۵ امتیاز، بهترین عملکرد دور رفت را ثبت کرد و حالا به دنبال ادامه روند درخشان خود در نیم‌فصل دوم است.

برنامه هفته ششم لیگ برتر زنان به قرار زیر است:

گروه A

* نفت امیدیه - سایپا تهران- سالن شهید تندگویان امیدیه- ساعت ۱۴

* کلینیک دکتر فرهاد - ماجان مازندران- سالن شهید بابایی- ساعت ۱۴

* مقاومت شهرداری تبریز - صنعت مس رفسنجان- سالن شهید توانا تبریز- ساعت ۱۴

گروه B

* ملوان تهران - فولاد مبارکه سپاهان- سالن زنده یاد یزدانی خرم تهران- ساعت ۱۴

* شاهین بندرعامری - پدیده صنعت اوج گلپایگان- سالن فجر بوشهر- ساعت ۱۴

* شهر آرکا البرز - مهرگان شیراز- سالن ورزشگاه انقلاب کرج- ساعت ۱۴