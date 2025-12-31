خسارت کانتینرهای خالی حادثه بندر رجایی تعیین تکلیف نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان، در نشستی با حضور مشاور اقتصادی رئیس جمهور اظهار کرد: استان هرمزگان دارای اقتصادی متنوع و اثرگذار در سطح ملی است و نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد. در بازدیدهای اخیر، ظرفیت‌ها و مشکلات استان از جمله در صنایع غرب استان و مجموعه‌های تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به پیگیری خسارت‌های ناشی از حوادث اخیر در بندر شهید رجایی، افزود: در بحث کمک به فعالان اقتصادی و پرداخت خسارت به متوفیان و صاحبان کالا اقدامات خوبی صورت گرفت، اما واقعیت این است که برای کانتینرهای خالی یا کالاهایی که خسارت دیده بودند، هیچ دستگاهی مسئولیت مستقیم قبول نکرده است. شرکت‌های کشتیرانی اکنون خسارت‌ها را از صاحبان کالا مطالبه می‌کنند و بسیاری از فعالان اقتصادی همچنان با مشکل مواجه هستند.

روحانی ادامه داد: در استان قرارگاهی با حضور گمرک، سازمان بیمه و صادر کنندگان کالا تشکیل شد و برخی خسارت‌های قابل پرداخت به مرحله بیمه رسید، اما برای کانتینرهای خالی یا خسارت‌های ناشی از حوادث بزرگ، تاکنون اقدام مشخصی صورت نگرفته است.

وی تاکید کرد: این حادثه با ابعاد بسیار بزرگ در استان اتفاق افتاده و نیازمند نگاه ویژه و دلسوزانه است. ما نیز درخواست شفافی از ریاست جمهور، معاونت رئیس‌جمهور و دستگاه داشتیم، اما تاکنون اتفاق خاصی رخ نداده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان در پایان گفت: انتظار داریم دولت و دستگاه‌های مسئول، تسریع در تعیین تکلیف خسارت‌ها و حمایت از فعالان اقتصادی را در دستور کار قرار دهند تا آسیب‌های اقتصادی ناشی از این حادثه به حداقل برسد.