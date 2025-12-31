۳۲ مسافر گرفتار برف و کولاک در استان سمنان امداد رسانی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین درخشان صبح چهارشنبه در بازدید پایگاه‌های امداد و نجات سمنان از امداد رسانی هلال احمر به ۳۲ مسافر گرفتار برف و کولاک شب گذشته محورهای مواصلاتی استان خبر داد و ابراز داشت: این مسافران پس از رها سازی خودرو به مکان امن انتقال یافتند.

وی با اشاره به اینکه بیشترین حجم امداد رسانی در محور شاهرود به آزاد شهر بوده است، افزود: این مسافران در پایگاه خرقان و روستای قلعه نو خرقان اسکان داده شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان شمار امداد رسانی افراد گرفتار محور شاهرود به آزادشهر را ۲۶ نفر خواند و اظهار داشت: بین این مسافران پتو، آب آشامیدنی و غیره عرضه شده است.

درخشان تصریح کرد: مابقی امداد رسانی‌ها در محورهای فولاد محله به دامغان، شهمیرزاد به فولاد محله و روستای تویه دامغان انجام گرفته است.

وی افزود: از مسافران درخواست داریم قبل از سفر حتماً شرایط آب و هوا و جاده‌ها را مد نظر قرار داده و زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی را همراه داشته باشند.