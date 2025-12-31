زارع: دولت مسیر روشنی برای آینده استان بوشهر ترسیم کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر که با حضور نماینده ویژه رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور برگزار شد، با تبریک سالروز ولادت باسعادت حضرت امیرالمؤمنین امام علی (ع)، به اهمیت توسعه پایدار اظهار کرد: برای دستیابی به توسعه، لازم است ابتدا ظرفیت‌ها و داشته‌ها شناسایی و سپس اهداف و برنامه‌های راهبردی به‌درستی ترسیم شود. استان بوشهر از جمله استان‌هایی است که سرشار از مواهب الهی و ظرفیت‌های کم‌نظیر است.

استاندار بوشهر موقعیت جغرافیایی و استراتژیک استان در کنار خلیج فارس و دسترسی آسان به آب‌های آزاد را عاملی مهم در توسعه دانست و افزود: بیش از ۷۰ درصد منابع گازی کشور و بخش قابل‌توجهی از منابع نفت سنگین ایران نیز در استان بوشهر قرار دارد. همچنین ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه کشاورزی، آبزی‌پروری و تجارت با کشورهای حوزه خلیج فارس وجود دارد که باید از آن‌ها به‌درستی بهره‌برداری شود.

وی مردم استان بوشهر را سرمایه‌ای بزرگ برای توسعه دانست و گفت: مردمانی نجیب، آگاه، صبور و سخت‌کوش در این استان زندگی می‌کنند که همواره نقش مؤثری در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای داشته‌اند.

استاندار بوشهر با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌های استان با استفاده از نظرات نخبگان، کارشناسان، دانشگاهیان و بخش خصوصی انجام می‌شود، اظهار داشت: تدوین و به‌روزرسانی اسناد مهمی مانند سند آمایش سرزمین و توجه به سند توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، در راستای رویکرد دولت و نگاه رئیس‌جمهور به توسعه مناطق مرزی و اقتصاد دریامحور است.

زارع نقش شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را مهم ارزیابی کرد و گفت: مسائل مطرح‌شده در این شورا پس از بررسی‌های کارشناسی، به مصوبه تبدیل و توسط دبیرخانه شورا پیگیری می‌شود. برخی از این مصوبات علاوه بر حل مشکلات ذی نفعان در استان، در سطح ملی نیز اثرگذار بوده است.

وی به مصوبات مطرح‌شده در این جلسه اشاره کرد و افزود: حمایت از شناورهای کوچک و متوسط فلزی، پیگیری اختصاص یارانه‌ها، استفاده از مصوبه ۱۱۰ میلیون دلاری صندوق توسعه ملی، تأمین سوخت شناورهای گردشگری و ایجاد مرکز نوآوری خلیج فارس با محوریت دانشگاه خلیج فارس از جمله موضوعات مهم این نشست بود.

استاندار بوشهر همچنین یکی از طرح‌های مهم استان را تأمین زیرساخت‌های برق سایت‌های پرورش میگو دانست و گفت: برای تأمین برق سایت پرورش میگو رودشور شمالی، ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده و در مجاورت این سایت نیز ۱۲۰ هکتار زمین برای احداث نیروگاه خورشیدی شناسایی شده است. مذاکرات اولیه با سرمایه‌گذاران نیز انجام شده و این موضوع با جدیت در حال پیگیری است.

زارع در پایان با قدردانی از نماینده ویژه رئیس‌جمهور، اعضای شورای گفت‌وگو و فعالان بخش خصوصی تأکید کرد: دولت با رویکرد توسعه دریامحور، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و تقویت زیرساخت‌ها، مسیر روشنی برای آینده استان بوشهر ترسیم کرده است.