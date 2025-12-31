  1. استانها
  2. مازندران
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۲۲

آیت الله قدوسی: تفسیر قرآن مسیر اجتهادی و علمی فهم دقیق آیات است

آیت الله قدوسی: تفسیر قرآن مسیر اجتهادی و علمی فهم دقیق آیات است

ساری - یکی از شاگردان و محققان قرآنی تفسیر تسنیم آیت‌الله جوادی، بر اهمیت استفاده از روش تفسیر قرآن به قرآن و بهره‌گیری از قواعد لغوی، اصولی و قرائنی برای استظهار معانی آیات تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد قدوسی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش «ندای قرآن از دیار علویان» بر اهمیت استفاده از روش تفسیر قرآن به قرآن و بهره‌گیری از قواعد لغوی، اصولی و قرائنی برای استظهار معانی آیات تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت تفسیر قرآن به قرآن اظهار داشت: فهم دقیق معانی آیات قرآن نیازمند طی کردن چند حلقه استظهار است؛ از تحلیل واژگان و مراجعه به منابع لغوی اصیل گرفته تا بهره‌گیری از قواعد عددی، اصولی و قرائن لفظی و عقلی.

وی توضیح داد: در گام اول، بررسی واژگان قرآن با رجوع به منابع معتبر لغوی مانند معجم خلیل، المصباح، المنیر و دیگر آثار کلاسیک، امکان فهم دقیق مقصود متکلم را فراهم می‌کند. حجت‌الاسلام قدوسی افزود: می‌توان مفردات قرآن را از نظر کهن بودن و اصالت زبانی با رجوع به منابعی که مربوط به قرون دوم تا هفتم هستند، دسته‌بندی و تحلیل کرد تا به واژگانی نزدیک‌تر به عصر نزول دست یابیم.

عضو بنیاد بین‌المللی اسرا ادامه داد: در حلقه‌های بعدی، استفاده از قواعد عام و خاص، مفهوم شرط، مفهوم حصر و دیگر قواعد اصولی، همراه با قرائن لفظیه و عقلی، به استظهار صحیح معانی کمک می‌کند.

وی به انواع قرائن اشاره و توضیح داد: قرائن لبیه، لفظیه و عقلی، از جمله ابزارهای مهم در تفسیر هستند. قرائن لبیه شامل قرائن لفظی و سیاقی است و بر اساس نحوه چیدمان الفاظ توسط متکلم تحلیل می‌شود. قرائن لفظیه شامل موارد متصل و منفصل است که گاهی با آیات دیگر و گاهی به شکل مستقل معنا روشن می‌شود.

آیت الله قدوسی در توضیح اهمیت فضای نزول و شأن نزول گفت: تفاوت بین شأن نزول و فضای نزول را باید مد نظر قرار داد زیرا شناخت صحیح زمینه نزول آیات، فهم دقیق‌تر و مستندتری از معنای آنها فراهم می‌آورد.

رئیس گروه مؤلفان تفسیر تسنیم با اشاره به جایگاه ویژه تفسیر المیزان اظهار داشت: تفسیر قرآن به قرآن روشی اجتهادی است که توسط مرحوم علامه طباطبایی پی گرفته شد و با متد علمی و فقهی، امکان فهم عمیق و مستدل آیات را فراهم می‌کند. این تفسیر نه تنها برای شیعیان بلکه برای پژوهشگران اهل سنت نیز کاربردی و ارزشمند است.

وی همچنین به اهمیت مطالعه تفاسیر دیگر بزرگان جهان اسلام اشاره کرد و افزود: آثار ابن عاشور، رشید رضا و سایر ادیبان و مفسران اهل سنت، در فهم جامع‌تر قرآن مؤثر هستند و نشان‌دهنده ظرفیت علمی تفسیر اجتهادی قرآن در ایران است.

حجت‌الاسلام قدوسی در پایان تأکید کرد: ترکیب تحلیل واژگان، قواعد اصولی و توجه به قرائن مختلف، مسیر روشن و مستدلی برای فهم قرآن کریم فراهم می‌کند و این روش می‌تواند راهنمای پژوهشگران و علاقه‌مندان به فهم عمیق‌تر کلمات الهی باشد.

کد خبر 6708513

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها