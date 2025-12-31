  1. استانها
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۴۶

بهره‌برداری از ۳ هزار واحد مسکن شهری در سیستان و بلوچستان تا آخر سال

زاهدان - دبیر شورای مسکن استان سیستان و بلوچستان از بهره برداری از سه هزار واحد شهری طرح نهضت ملی مسکن در سراسر این استان تا پایان سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پارسی گفت: در حال حاضر ۳۹ هزار و ۷۴۶ متقاضی طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای استان به پروژه‌ها متصل شده‌اند و عملیات اجرایی واحدها با جدیت در حال انجام است.

دبیر شورای مسکن استان سیستان و بلوچستان افزود: تاکنون از مجموع واحدهای در دست ساخت هشت هزار و ۹۸۰ واحد مسکونی به مرحله نازک‌کاری رسیده‌اند که نشان‌دهنده ورود بخش قابل توجهی از پروژه‌ها به مراحل پایانی ساخت است.

وی با بیان اینکه میانگین پیشرفت فیزیکی واحدهای شهری نهضت ملی مسکن در استان به ۵۸ درصد رسیده است، گفت: این میزان پیشرفت، نتیجه هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، مشارکت بانک‌ها و تلاش شبانه‌روزی عوامل اجرایی پروژه‌هاست.

پارسی تاکید کرد: تکمیل و تحویل واحدها به متقاضیان در اولویت اصلی قرار دارد و تمام ظرفیت‌های موجود برای تسریع در روند ساخت، تأمین خدمات زیربنایی و آماده‌سازی پروژه‌ها بکار گرفته شده است تا واحدهای برنامه‌ریزی‌شده طبق زمان‌بندی تعیین‌شده تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسند.

وی خاطرنشان کرد: طرح نهضت ملی مسکن علاوه بر خانه‌دار کردن شهروندان استان، نقش مهمی در رونق تولید، ایجاد اشتغال و تحرک‌بخشی به صنعت ساختمان ایفا کرده و با تداوم این روند، شاهد نتایج ملموس‌تری در سطح استان خواهیم بود.

