ولادت حضرت جواد الائمه (ع) هیئت کجا برویم؟

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن دهم رجب سالروز ولادت امام جواد (ع) مراسم سخنرانی و جشن در مساجد و هیئات مذهبی برگزار میشود.
برنامه برخی مجالس جشن به شرح زیر است:
مسجد دانشگاه امام صادق (ع)
سخنران: حجتالاسلام حامد کاشانی
مداح: وحید نادری
زمان: ۹ دیماه از ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: بزرگراه شهید چمران، پلمدیریت
مسجد گیاهی
پیش منبر: حاج مصطفی نظری و مرشد ناصر کاظمی
سخنران: حجت الاسلام حامد کاشانی
مداح: علی آئینه چی، حامد خمسه، محمد حسین پویانفر
زمان: ۹ دی ماه ساعت ۲۱
نشانی: تجریش
مسجد حضرت ولیعصر (عج)
سخنران: حجت الاسلام سیدفاضل طباطبایی
مداح: مهدی رسول زاده
زمان :۹ دی ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: میدان رهبر، خیابان بهار آزادی، خیابان انقلاب شمالی
مسجد حضرت امیر (ع)
پیشمنبر: علیاکبر سماواتی
سخنران: حجتالاسلام علوی تهرانی
مداح: علی مهدوینژاد
زمان: ۹ آذرماه ساعت ۱۹
نشانی: خیابان کارگر شمالی
مسجد علوی
سخنران: حجت الاسلام طوبایی
زمان :۹ دی ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان شریعتی، خیابان واعظ زاده
مسجد حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
مداح: سیدمحمدقاضوی
زمان :۹ دی ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: میدان شهدا، خیابان شهید قادری
مسجد حضرت رسول اکرم (ص)
سخنران: حجت الاسلام حسین انصاریان
مداح: مهدی مدم، حسن هدایتی
زمان :۱۰ دی ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خانی آباد نو، خیابان میعاد شمالی
مسجد جامع قلهک
مداح: خسروشاهی
زمان: ۹ دی ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان شریعتی، بالاتر از ایستگاه متروی قلهک
مسجدجامع غدیرخم
سخنران: حجت الاسلام سیدحمیدمیرباقری
زمان :۹ دی ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان پاسداران، خیابان شهید کشوری
آستان حضرت عبدالعظیم (ع)
سخنران: حجت الاسلام میرزامحمدی (۹ دی ماه بعد از نماز مغرب و عشا)، حجت الاسلام علیرضایی (۱۰ دی ماه بعد از نماز ظهر و عصر)
مداح: وطنی، زهیرسازگار
زنشانی: شبستان امام خمینی (ره)
هیئت نورالرضا (ع)
سخنران: حجتالاسلام علی سرلک
مداح: علی کرمی و وحید مرادی
زمان: ۱۰ دیماه ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: اقدسیه، خیابان عزت الله انتظامی (سپند)، توکلی غربی، حسینیه مصباح الهدی
حسینیه مرحوم پنبه چی
پیش منبر: کربلایی سعید هدایتیان و حاج جواد هاشمی قمی
مداح: حجت الاسلام سید حسین هاشمی نژاد
زمان: ۱۰ دی ماه ساعت ۲۰
نشانی: خیابان هفده شهریور خیابان شیرازی خیابان بیگلو تهرانی
روضه الجواد
سخنران: حجتالاسلام اسماعیل رمضانی
مداح: ناصر آئینی و ابوالفضل نادری
زمان: ۱۰ دیماه ساعت ۱۹
نشانی: سید خندان، خیابان خواجه عبدالله انصاری، خیابان ابوذر جنوبی، کوچه دهم
هیئت متوسلین به امام حسن (ع)
سخنران: حجتالاسلام نجفلو
مداح: علیرضا رباطی و مهدی رباطی
زمان: ۹ دیماه ساعت ۱۹
نشانی: اشرفی اصفهانی، بعد از جلال احمد، خیابان شهید عرب حسینی، نبش خیابان ناهید
هیئت بیتالعباس
سخنران: حجتالاسلام سیدصادق غروی
مداح: سیدمحمدرضا نوشهور و سجاد محمدی
زمان: ۹ دیماه ساعت ۲۰:۳۰
نشانی: خیابانپیروزی، خیاباننبردشمالی، کوچهامیراسماعیلثانی
هیئت سائلین امیرالمومنین
سخنران: حجتالاسلام مهدی عدالتخو
مداح: سیدمحمدحسین خاتمی
زمان: ۹ دیماه ساعت ۱۹
نشانی: بلوار فردوس شرق، خیابان سلیمی جهرمی، حسینیه شهید عبدالله عسگری
حسینیه حضرت علیاصغر
سخنران: حجتالاسلام محسن حسینی
مداح: علی کرمی و حسین سلیمی
زمان: ۹ دیماه ساعت ۲۱
نشانی: صادقیه، خیابان آیتالله کاشانی، انتهای سلیمی، خیابان رز غربی
حسینیه آیتالله حقشناس
پیشمنبر: مهدی سماواتی
سخنران: حجتالاسلام حامد کاشانی
مولودیخوانی: علی ملائکه
زمان: چهارشنبه ۱۰ دیماه ساعت ۶:۴۵ صبح
نشانی: میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام
هیئت مکتبالرضا
سخنران: حجتالاسلام محمود ریاضت
مولودیخوانی: حسین محمدی، دانیال فاخری و محمد فرجی
زمان: سهشنبه ۹ دیماه از ساعت ۲۰
نشانی: افسریه، خیابان ۳۹، بین اول و دوم
هیئت قمر بنیهاشم
سخنران: حجتالاسلام طباخیان
مداح: محمد پورعباسیان و جواد پورعباسیان
زمان: ۹ دیماه ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: بزرگراهارتش، شهرکابوذر
هیئت محبان المهدی
سخنران: مهدی توکلی
مداح: علیاکبر زادفرج و علی ذاکری
زمان: ۹ دیماه ساعت ۲۰
نشانی: خیابان مجاهدین اسلام، کوچه صادق اسلامی، بن بست سالور
هیئت رضوان الله
سخنران: حسین بایه
مداح: علیرضا کبیری
زمان: ۱۰ دی ماه ساعت ۲۰
نشانی: میدان قیام، خیابان ری
مجتمع مشکوه
سخنران: حمیدسزاوار
مداح: سیدمحمدترکان
زمان: ۹ دی ماه ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: خیابان ایرانی جنوبی
حسینیه کربلاییها
سخنران: محمدسعید خوشنما
زمان :۹ دی ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: چهارراه گلوبندک
بیت الهادی (ع)
سخنران: حجت الاسلام احمدی اصفهانی
مداح: علی ترابی، محمدرستمی
زمان: ۹ و ۱۰ دی بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان شوش شرقی
هیئت نوجوانان شهرری
سخنران: حجت الاسلام محمدتقی وکیل پور
مداح: محسن عراقی
زمان :۱۰ دی ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: شهرری ضلع جنوبی حرم حضرت عبدالعظیم (ع)
