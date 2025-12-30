ولادت حضرت جواد الائمه (ع) هیئت کجا برویم؟

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن دهم رجب سالروز ولادت امام جواد (ع) مراسم سخنرانی و جشن در مساجد و هیئات مذهبی برگزار می‌شود.

برنامه برخی مجالس جشن به شرح زیر است:

مسجد دانشگاه امام صادق (ع)

سخنران: حجت‌الاسلام حامد کاشانی

مداح: وحید نادری

زمان: ۹ دی‌ماه از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: بزرگراه شهید چمران، پل‌مدیریت

مسجد گیاهی

پیش منبر: حاج مصطفی نظری و مرشد ناصر کاظمی

سخنران: حجت الاسلام حامد کاشانی

مداح: علی آئینه چی، حامد خمسه، محمد حسین پویانفر

زمان: ۹ دی ماه ساعت ۲۱

نشانی: تجریش

مسجد حضرت ولیعصر (عج)

سخنران: حجت الاسلام سیدفاضل طباطبایی

مداح: مهدی رسول زاده

زمان :۹ دی ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: میدان رهبر، خیابان بهار آزادی، خیابان انقلاب شمالی

مسجد حضرت امیر (ع)

پیش‌منبر: علی‌اکبر سماواتی

سخنران: حجت‌الاسلام علوی تهرانی

مداح: علی مهدوی‌نژاد

زمان: ۹ آذرماه ساعت ۱۹

نشانی: خیابان کارگر شمالی

مسجد علوی

سخنران: حجت الاسلام طوبایی

زمان :۹ دی ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: خیابان شریعتی، خیابان واعظ زاده

مسجد حضرت علی بن موسی الرضا (ع)

مداح: سیدمحمدقاضوی

زمان :۹ دی ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: میدان شهدا، خیابان شهید قادری

مسجد حضرت رسول اکرم (ص)

سخنران: حجت الاسلام حسین انصاریان

مداح: مهدی مدم، حسن هدایتی

زمان :۱۰ دی ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: خانی آباد نو، خیابان میعاد شمالی

مسجد جامع قلهک

مداح: خسروشاهی

زمان: ۹ دی ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: خیابان شریعتی، بالاتر از ایستگاه متروی قلهک

مسجدجامع غدیرخم

سخنران: حجت الاسلام سیدحمیدمیرباقری

زمان :۹ دی ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: خیابان پاسداران، خیابان شهید کشوری

آستان حضرت عبدالعظیم (ع)

سخنران: حجت الاسلام میرزامحمدی (۹ دی ماه بعد از نماز مغرب و عشا)، حجت الاسلام علیرضایی (۱۰ دی ماه بعد از نماز ظهر و عصر)

مداح: وطنی، زهیرسازگار

زنشانی: شبستان امام خمینی (ره)

هیئت نورالرضا (ع)

سخنران: حجت‌الاسلام علی سرلک

مداح: علی کرمی و وحید مرادی

زمان: ۱۰ دی‌ماه ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: اقدسیه، خیابان عزت الله انتظامی (سپند)، توکلی غربی، حسینیه مصباح الهدی

حسینیه مرحوم پنبه چی

پیش منبر: کربلایی سعید هدایتیان و حاج جواد هاشمی قمی

مداح: حجت الاسلام سید حسین هاشمی نژاد

زمان: ۱۰ دی ماه ساعت ۲۰

نشانی: خیابان هفده شهریور خیابان شیرازی خیابان بیگلو تهرانی

روضه الجواد

سخنران: حجت‌الاسلام اسماعیل رمضانی

مداح: ناصر آئینی و ابوالفضل نادری

زمان: ۱۰ دی‌ماه ساعت ۱۹

نشانی: سید خندان، خیابان خواجه عبدالله انصاری، خیابان ابوذر جنوبی، کوچه دهم

هیئت متوسلین به امام حسن (ع)

سخنران: حجت‌الاسلام نجف‌لو

مداح: علیرضا رباطی و مهدی رباطی

زمان: ۹ دی‌ماه ساعت ۱۹

نشانی: اشرفی اصفهانی، بعد از جلال احمد، خیابان شهید عرب حسینی، نبش خیابان ناهید

هیئت بیت‌العباس

سخنران: حجت‌الاسلام سیدصادق غروی

مداح: سیدمحمدرضا نوشه‌ور و سجاد محمدی

زمان: ۹ دی‌ماه ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: خیابان‌پیروزی، خیابان‌نبردشمالی، کوچه‌امیراسماعیل‌ثانی

هیئت سائلین امیرالمومنین

سخنران: حجت‌الاسلام مهدی عدالت‌خو

مداح: سیدمحمدحسین خاتمی

زمان: ۹ دی‌ماه ساعت ۱۹

نشانی: بلوار فردوس شرق، خیابان سلیمی جهرمی، حسینیه شهید عبدالله عسگری

حسینیه حضرت علی‌اصغر

سخنران: حجت‌الاسلام محسن حسینی

مداح: علی کرمی و حسین سلیمی

زمان: ۹ دی‌ماه ساعت ۲۱

نشانی: صادقیه، خیابان آیت‌الله کاشانی، انتهای سلیمی، خیابان رز غربی

حسینیه آیت‌الله حق‌شناس

پیش‌منبر: مهدی سماواتی

سخنران: حجت‌الاسلام حامد کاشانی

مولودی‌خوانی: علی ملائکه

زمان: چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه ساعت ۶:۴۵ صبح

نشانی: میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام

هیئت مکتب‌الرضا

سخنران: حجت‌الاسلام محمود ریاضت

مولودی‌خوانی: حسین محمدی، دانیال فاخری و محمد فرجی

زمان: سه‌شنبه ۹ دی‌ماه از ساعت ۲۰

نشانی: افسریه، خیابان ۳۹، بین اول و دوم

هیئت قمر بنی‌هاشم

سخنران: حجت‌الاسلام طباخیان

مداح: محمد پورعباسیان و جواد پورعباسیان

زمان: ۹ دی‌ماه ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: بزرگراه‌ارتش، شهرک‌ابوذر

هیئت محبان المهدی

سخنران: مهدی توکلی

مداح: علی‌اکبر زادفرج و علی ذاکری

زمان: ۹ دی‌ماه ساعت ۲۰

نشانی: خیابان مجاهدین اسلام، کوچه صادق اسلامی، بن بست سالور

هیئت رضوان الله

سخنران: حسین بایه

مداح: علیرضا کبیری

زمان: ۱۰ دی ماه ساعت ۲۰

نشانی: میدان قیام، خیابان ری

مجتمع مشکوه

سخنران: حمیدسزاوار

مداح: سیدمحمدترکان

زمان: ۹ دی ماه ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: خیابان ایرانی جنوبی

حسینیه کربلایی‌ها

سخنران: محمدسعید خوشنما

زمان :۹ دی ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: چهارراه گلوبندک

بیت الهادی (ع)

سخنران: حجت الاسلام احمدی اصفهانی

مداح: علی ترابی، محمدرستمی

زمان: ۹ و ۱۰ دی بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: خیابان شوش شرقی

هیئت نوجوانان شهرری

سخنران: حجت الاسلام محمدتقی وکیل پور

مداح: محسن عراقی

زمان :۱۰ دی ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: شهرری ضلع جنوبی حرم حضرت عبدالعظیم (ع)