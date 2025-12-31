  1. استانها
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۰۸

ذخیره سد زاینده‌رود به ۸ درصد رسید؛ اثر بارش‌ها تا بهمن‌ مشخص می‌شود

اصفهان- مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به وضعیت کنونی سد زاینده‌رود گفت: حجم آب ذخیره‌شده در این سد به ۱۰۹ میلیون مترمکعب رسیده که معادل تنها ۸ درصد ظرفیت آن است.

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه آخرین آمار از وضعیت سد زاینده‌رود اظهار کرد: در حال حاضر حجم ذخیره سد زاینده‌رود حدود ۱۰۹ میلیون مترمکعب است و میزان ورودی آب به سد ۶.۴ مترمکعب بر ثانیه ثبت شده؛ این در حالی است که میانگین خروجی سد نیز حدود ۱۰.۶ مترمکعب بر ثانیه است.

وی افزود: با وجود بارش‌های اخیر در سطح حوضه آبریز زاینده‌رود، هنوز اثر قابل توجهی از این بارش‌ها بر افزایش ذخیره آب سد مشاهده نمی‌شود، چرا که عمده بارش‌ها به‌صورت برف بوده و فعلاً در ارتفاعات ذخیره شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: تأثیر واقعی بارش‌های برفی بر ورودی سد زاینده‌رود وابسته به افزایش دما و ذوب تدریجی برف‌هاست و پیش‌بینی می‌شود وضعیت ورودی‌ها و ذخیره سد تا بهمن‌ماه به‌تدریج مشخص‌تر شود.

شیشه‌فروش با تأکید بر شرایط شکننده منابع آبی استان تصریح کرد: با توجه به پایین بودن حجم ذخیره سد و تفاوت میان میزان ورودی و خروجی، مدیریت مصرف آب در بخش‌های شرب، کشاورزی و صنعتی همچنان از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: لازم است شهروندان و بهره‌برداران با رعایت الگوی مصرف و پرهیز از هرگونه برداشت غیرضروری، به پایداری منابع آب استان کمک کنند، چرا که وضعیت فعلی سد زاینده‌رود نشان‌دهنده استمرار تنش آبی در استان اصفهان است.

    • محمد IR ۲۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      7 0
      پاسخ
      ۱۰روزه برف بارون میاد ۸درصد پس عمرن پربشه منتظر نباشید شما رودهای هیمالیا را میخواهید
    • افشین IR ۲۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      4 0
      پاسخ
      فقط دروغ بگین
    • IT ۲۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      1 0
      پاسخ
      اب هارا برفها را مدیریت کنید تا تابستان بی ابی نداشته باشیم
    • 2430257262 IR ۲۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      1 0
      پاسخ
      دقیقا این آب خروجی کجا میره
    • اکبررضایی IR ۲۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      1 0
      پاسخ
      خوب ببینیدیعنی مدیریت درآب نیست خوب منظورش رابفهمیدمیگویند۱۰درصدخروجی آب هست وورودی آب ۶درصدپس ۶۰سال دیگه هم ذخیره نمی شود.
    • IR ۲۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      0 0
      پاسخ
      انشاله پرمیشه، زمستان وبهارمونده

