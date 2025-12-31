منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه آخرین آمار از وضعیت سد زایندهرود اظهار کرد: در حال حاضر حجم ذخیره سد زایندهرود حدود ۱۰۹ میلیون مترمکعب است و میزان ورودی آب به سد ۶.۴ مترمکعب بر ثانیه ثبت شده؛ این در حالی است که میانگین خروجی سد نیز حدود ۱۰.۶ مترمکعب بر ثانیه است.
وی افزود: با وجود بارشهای اخیر در سطح حوضه آبریز زایندهرود، هنوز اثر قابل توجهی از این بارشها بر افزایش ذخیره آب سد مشاهده نمیشود، چرا که عمده بارشها بهصورت برف بوده و فعلاً در ارتفاعات ذخیره شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: تأثیر واقعی بارشهای برفی بر ورودی سد زایندهرود وابسته به افزایش دما و ذوب تدریجی برفهاست و پیشبینی میشود وضعیت ورودیها و ذخیره سد تا بهمنماه بهتدریج مشخصتر شود.
شیشهفروش با تأکید بر شرایط شکننده منابع آبی استان تصریح کرد: با توجه به پایین بودن حجم ذخیره سد و تفاوت میان میزان ورودی و خروجی، مدیریت مصرف آب در بخشهای شرب، کشاورزی و صنعتی همچنان از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی خاطرنشان کرد: لازم است شهروندان و بهرهبرداران با رعایت الگوی مصرف و پرهیز از هرگونه برداشت غیرضروری، به پایداری منابع آب استان کمک کنند، چرا که وضعیت فعلی سد زایندهرود نشاندهنده استمرار تنش آبی در استان اصفهان است.
