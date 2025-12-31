به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین معاونت علمی رئیس جمهور در حاشیه جلسه امروز هیئت وزیران در جمع خبرنگاران، در خصوص اینکه چه میزان در شرایط تحریم تاکنون چقدر حمایتش راهگشا بوده است، گفت: حمایت‌های ما خیلی وابسته به تحریم نیست، یعنی عملاً هم می‌تواند برای ما مثبت و هم منفی باشد، زیرا به محضی که مرزهای ما باز شود دغدغه‌ای برای دانش بنیان‌ها اتفاق می‌افتد البته مشکل فرهنگی است این است، کمتر می‌شود.

وی افزود: وقتی که محدودیت بیشتر می‌شود این حوزه مورد توجه بیشتری واقع می‌شود. مثلاً اوج شکوفایی شرکت دانش بنیان را در زمان کرونا می‌بینید یعنی در زمانی که یک بحران به وجود می‌آید به دنبال ایجاد راهکارهای فناورانه هستیم.

افشین تاکید کرد: امیدواریم که این فرهنگ در کشور در واقع اتفاق بیفتد که وقتی کشور رو به رشد قرار دارد و همه چیز فراهم است نگاه به حوزه فناوری و علم بیشتر باشد و فقط در تنگناها اینگونه نباشد.