عبور از شعارزدگی شرط ساماندهی اقتصاد کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا عزیزی بعدازظهر چهارشنبه در نشست توسعه اقتصادی چهارمحال و بختیاری با تبریک ولادت امام علی (ع) و امام جواد (ع)، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و آرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری، اظهار کرد: سفره مردم کوچک شده و نمایش‌های آماری دیگر پاسخگوی مشکلات واقعی معیشتی جامعه نیست.

وی با تأکید بر ضرورت عبور از شعارزدگی تصریح کرد: نقش دولت و حاکمیت باید نظارتی باشد و مدیریت اقتصاد باید عملاً به بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی سپرده شود. با همین شرایط موجود نیز می‌توان اقتصاد کشور را سامان داد، به شرط آنکه تصمیم‌های شجاعانه و علمی اتخاذ شود.

نماینده مردم فارسان، اردل، کوهرنگ و کیار در مجلس شورای اسلامی یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور را ناترازی انرژی دانست و بیان داشت: کشور ظرفیت تولید بیش از ۱۲۱ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر شامل خورشیدی، بادی و آبی را دارد و استان چهارمحال و بختیاری به‌تنهایی حداقل توان تولید ۴ هزار مگاوات برق خورشیدی را داراست که این ظرفیت باید با سرعت بیشتری فعال شود.

عزیزی با اشاره به اهمیت پارس جنوبی بیان داشت: اگر پروژه‌های فشارافزایی پارس جنوبی که قراردادهای آن امضا شده به‌سرعت اجرایی نشود، هر سال شاهد خالی شدن یک فاز و تشدید ناترازی انرژی خواهیم بود. همچنین هرگونه تأخیر در توسعه میادین نفتی جنوب کشور به نفع کشورهای همسایه تمام می‌شود.

وی با انتقاد از مصرف بالای بنزین در کشور اظهار کرد: مصرف روزانه بنزین به حدود ۱۳۰ میلیون لیتر رسیده که بیش از دو و نیم برابر میانگین جهانی است، تعیین شفاف سهمیه سوخت برای هر نفر، علاوه بر جلوگیری از قاچاق، می‌تواند به مدیریت مصرف و اصلاح ساختار یارانه‌ها کمک کند.

نماینده مردم فارسان، اردل، کوهرنگ و کیار در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم مبارزه جدی با فساد گفت: باید با مافیاهایی که ارز کشور را بازنمی‌گردانند، شجاعانه برخورد و اسامی بدهکاران ارزی به مردم اعلام شود، همچنین اصلاح دهک‌بندی‌ها و پرداخت یارانه بر اساس آزمون وسع، ضرورتی انکارناپذیر است.

عزیزی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده استان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: شهرستان‌های اردل، فارسان و کیار از سرمایه‌دارترین مناطق کشور هستند و حتی بسته‌بندی و فروش آب این مناطق می‌تواند اشتغال و درآمد پایدار ایجاد کند، اما بی‌عدالتی‌ها باعث عقب‌ماندگی این مناطق شده است.

وی در پایان با استقبال از تصمیم دولت برای تفویض ۵۴ اختیار به استانداران، این اقدام را مثبت و مبارک دانست و اضافه کرد: پیش از واگذاری اختیارات، ارزیابی دقیق عملکرد استانداران باید در دستور کار قرار گیرد و مصوبات نیز دارای ضمانت اجرایی واقعی باشند.