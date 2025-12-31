  1. استانها
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۲۰

تمرین کامل طرح اضطراری در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان با موفقیت اجرا شد

اصفهان – مدیرکل فرودگاه‌های استان اصفهان گفت: تمرین کامل طرح اضطراری فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان، با هدف ارتقای آمادگی عملیاتی و سنجش توان مدیریت بحران دستگاه‌های مسئول برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر ضیایی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه مانور اضطراری فرودگاه شهید بهشتی اصفهان اظهار کرد: این تمرین رأس ساعت ۹:۳۰ صبح و با اعلام وضعیت اضطراری از سوی برج مراقبت پرواز آغاز شد و مطابق سناریوی از پیش طراحی‌شده به اجرا درآمد.

وی با اشاره به برگزاری دوسالانه تمرین کامل طرح اضطراری در تمامی فرودگاه‌های کشور افزود: هدف از اجرای این مانور، ارزیابی و ارتقای توان عملیاتی واحدهای اطفا حریق و امداد و نجات، بررسی نحوه مدیریت بحران در شرایط اضطراری، آشنایی سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط با مناطق عملیاتی پروازی و مسیرهای دسترسی و همچنین شناسایی نقاط قوت و ضعف در مواجهه با سوانح هوایی است.

مدیرکل فرودگاه‌های استان اصفهان در تشریح سناریوی تمرین اظهار داشت: بر اساس طرح تدوین‌شده، یک فروند هواپیمای فرضی مسافربری MD-82 با ۵۰ سرنشین پس از اعلام وضعیت اضطراری در فرودگاه اصفهان به زمین نشست که به دلیل نقص فنی از انتهای باند خارج و دچار انفجار و حریق شد؛ در ادامه، تمامی واحدها و سازمان‌های داخل و خارج از فرودگاه مطابق وظایف تعیین‌شده، عملیات اطفای حریق، امداد و نجات و مدیریت حادثه را به اجرا گذاشتند.

ضیایی درباره امکانات و ظرفیت‌های به‌کارگرفته‌شده در این تمرین گفت: در این مانور، ۲۷۰ نیروی امداد و نجات به همراه ۵۰ دستگاه خودرو از حوزه‌های ایمنی، امنیتی و سازمان‌های عملیاتی و امدادی استان مشارکت داشتند و کل عملیات در مدت زمان ۶۵ دقیقه انجام شد.

وی افزود: تمرین کامل طرح اضطراری فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان با حضور مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، نمایندگان دفتر ایمنی و پایش انطباق عملیاتی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، فرماندهان و مسئولان پایگاه هوایی شهید بابایی، یگان حفاظت هواپیمایی، پلیس فرودگاه، مرکز اورژانس و فوریت‌های پزشکی، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان، جمعیت هلال‌احمر استان، پزشکی قانونی، آرامستان شهر اصفهان و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد.

به گفته مدیرکل فرودگاه‌های استان اصفهان، تمامی مراحل این تمرین توسط ارزیابان تخصصی و با استفاده از چک‌لیست‌های بین‌المللی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

