تمرین کامل طرح اضطراری در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان با موفقیت اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر ضیایی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه مانور اضطراری فرودگاه شهید بهشتی اصفهان اظهار کرد: این تمرین رأس ساعت ۹:۳۰ صبح و با اعلام وضعیت اضطراری از سوی برج مراقبت پرواز آغاز شد و مطابق سناریوی از پیش طراحی‌شده به اجرا درآمد.

وی با اشاره به برگزاری دوسالانه تمرین کامل طرح اضطراری در تمامی فرودگاه‌های کشور افزود: هدف از اجرای این مانور، ارزیابی و ارتقای توان عملیاتی واحدهای اطفا حریق و امداد و نجات، بررسی نحوه مدیریت بحران در شرایط اضطراری، آشنایی سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط با مناطق عملیاتی پروازی و مسیرهای دسترسی و همچنین شناسایی نقاط قوت و ضعف در مواجهه با سوانح هوایی است.

مدیرکل فرودگاه‌های استان اصفهان در تشریح سناریوی تمرین اظهار داشت: بر اساس طرح تدوین‌شده، یک فروند هواپیمای فرضی مسافربری MD-82 با ۵۰ سرنشین پس از اعلام وضعیت اضطراری در فرودگاه اصفهان به زمین نشست که به دلیل نقص فنی از انتهای باند خارج و دچار انفجار و حریق شد؛ در ادامه، تمامی واحدها و سازمان‌های داخل و خارج از فرودگاه مطابق وظایف تعیین‌شده، عملیات اطفای حریق، امداد و نجات و مدیریت حادثه را به اجرا گذاشتند.

ضیایی درباره امکانات و ظرفیت‌های به‌کارگرفته‌شده در این تمرین گفت: در این مانور، ۲۷۰ نیروی امداد و نجات به همراه ۵۰ دستگاه خودرو از حوزه‌های ایمنی، امنیتی و سازمان‌های عملیاتی و امدادی استان مشارکت داشتند و کل عملیات در مدت زمان ۶۵ دقیقه انجام شد.

وی افزود: تمرین کامل طرح اضطراری فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان با حضور مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، نمایندگان دفتر ایمنی و پایش انطباق عملیاتی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، فرماندهان و مسئولان پایگاه هوایی شهید بابایی، یگان حفاظت هواپیمایی، پلیس فرودگاه، مرکز اورژانس و فوریت‌های پزشکی، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان، جمعیت هلال‌احمر استان، پزشکی قانونی، آرامستان شهر اصفهان و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد.

به گفته مدیرکل فرودگاه‌های استان اصفهان، تمامی مراحل این تمرین توسط ارزیابان تخصصی و با استفاده از چک‌لیست‌های بین‌المللی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.