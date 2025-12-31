سرهنگ مهدی پارسا رئیس سازمان بسیج رسانه گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در دهمین جشنواره ملی مالک اشتر که روز چهارشنبه همزمان با دهه مقاومت از سوی سازمان بسیج مستضعفین کشور برگزار شد، بسیج رسانه استان گیلان موفق شد عنوان موفقترین رده قشری بسیج رسانه کشور را از آن خود کند.
رئیس سازمان بسیج رسانه گیلان با اشاره به دلایل این موفقیت اضافه کرد: در مجموعه بسیج رسانه استان گیلان تلاش کردیم ابتکارات و خلاقیتها را در کنار مأموریتهای ابلاغی قرار دهیم و تمامی برنامهها با رویکرد نوآوری اجرا شود.
وی افزود: خبرنگاران و فعالان فضای مجازی استان گیلان در مسیر تربیت کادر رسانهای در تراز انقلاب اسلامی و تحقق جبهه واحد رسانهای فعالیت مستمر دارند.
رئیس سازمان بسیج رسانه استان گیلان با اشاره به برنامههای شاخص این مجموعه طی سالهای اخیر گفت: جشنواره ملی «حریم رسالت» با محور تولیدات رسانهای در حوزه زن و خانواده و ویژه بانوان رسانهای، از جمله ابتکارات مهم بسیج رسانه استان گیلان است.
سرهنگ پارسا با بیان اینکه استان گیلان از استانهای پیشرو در فعالیتهای رسانهای بسیج است، تصریح کرد: گیلان از معدود استانهایی است که از آغاز برگزاری جشنواره رسانهای ابوذر تاکنون، تمامی ۱۱ دوره این جشنواره را برگزار کرده است.
وی همچنین به برگزاری اردوهای «راویان پیشرفت» اشاره کرد و گفت: این اردوها با رویکرد امیدآفرینی و نشاطآفرینی برگزار میشود و خبرنگاران استان در جریان آن، از دستاوردهای نظام و انقلاب در عرصههای مختلف بازدید کرده و روایت میدانی ارائه میکنند.
رئیس سازمان بسیج رسانه استان گیلان در پایان تأکید کرد: این موفقیت حاصل تلاش جمعی خبرنگاران، فعالان رسانهای و همراهی دستگاههای فرهنگی استان است و امیدواریم این مسیر با قدرت بیشتری ادامه یابد.
