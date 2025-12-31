به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدمهدی شریفتبار عصر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه طرح استانی «زندگی با آیهها» با بیان اینکه خداوند برای هدایت بشر قرآن را قرار داده است، اظهار کرد: اگر انسان آدرسهای این مسیریاب الهی را نشناسد، در مسیر گناه و دوری از خدا قرار میگیرد.
وی با تشبیه قرآن به نقشه گنج افزود: وقتی نقشهای در اختیار انسان قرار میگیرد، باید برای رسیدن به آن تلاش کرد. در زندگی روزمره ممکن است برخی نصایح ناآگاهانه یا همراه با خطا باشد، اما قرآن کتابی آگاهانه و هدایتگر است که با آدرسهای دقیق، انسان را راهنمایی میکند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران، قرآن کریم را اکسیر واقعی سعادت بشر دانست و تصریح کرد: اعتکاف، حضور در مساجد و شرکت در مراسم مذهبی و قرآنی از ارکان مهم رسیدن به مسیر صحیح هدایت است. تجربه مناجاتهای ماههای رجب و شعبان، اعتکاف و ماه مبارک رمضان، دلها را آماده پرواز معنوی و انس با قرآن میکند.
حجتالاسلام شریفتبار با تأکید بر اینکه قلب انسانها با فطرت الهی آفریده شده است، گفت: برای زدودن غبار از دلها و رفع مشکلات باید به تلاوت قرآن روی آورد، چرا که قرآن راه را به انسان نشان میدهد. «زندگی با آیهها» یعنی آرامش دلها در سایه قرآن و پایبندی به نماز، روزه و توجه به حلال و حرام الهی.
وی افزود: این طرح، انسان را به مسیر الهی بازمیگرداند و بهنوعی بازگشت دوباره به زندگی اصیل دینی است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در پایان با اشاره به ظرفیتهای قرآنی استان خاطرنشان کرد: در مازندران بیش از سههزار و ۵۰۰ محفل قرآنی فعال و حدود ۱۰ هزار نفر برگزارکننده محافل قرآنی وجود دارد که نشاندهنده بستر فرهنگی مناسب در استان است. با این حال، برای اجرای هرچه بهتر طرح «زندگی با آیهها» و افزایش انس عمومی با قرآن، همت و تلاش مضاعف ضروری است.
