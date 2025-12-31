  1. استانها
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۲۸

دادستان بهارستان: با محتکران و گران‌فروشان بدون اغماض برخورد می‌شود

بهارستان- دادستان عمومی و انقلاب بهارستان با تأکید بر قاطعیت دستگاه قضایی اعلام کرد: با محتکران و گران‌فروشان در بازار بدون اغماض برخورد می‌شود.

سید امیر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر برخورد جدی دستگاه قضائی با تخلفات اقتصادی در شرایط کنونی کشور، اظهار کرد: با مرتکبان هرگونه احتکار و اخلال در بازار به شدت برخورد خواهد شد و این موضوع خط قرمز دستگاه قضاست.

وی با اشاره به تشدید نظارت‌ها در سطح بازار افزود: اتاق اصناف و سازمان بازرسی با اقدامات صورت‌گرفته به‌طور جدی وارد میدان شده‌اند و دستگاه قضائی نیز ضمن حمایت کامل از متولیان امر، قاطعانه با متخلفان برخورد خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب بهارستان در ادامه نقش مردم را در کنترل بازار مهم دانست و تصریح کرد: شهروندان می‌توانند با گزارش به‌موقع موارد احتکار و گران‌فروشی به بازرسی اتاق اصناف، مانع سوءاستفاده افراد سودجو از شرایط موجود شوند.

احمدی در پایان تأکید کرد: همکاری مردم و دستگاه‌های نظارتی، ضامن آرامش بازار و صیانت از حقوق عمومی خواهد بود و دستگاه قضائی در این مسیر کوتاه نخواهد آمد.

