به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر صدور مجوز امکان مجازی شدن کلاس‌های آموزشی و همچنین پیرو مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه فردوسی مشهد، کلاس‌های دروس نظری دانشگاه فردوسی مشهد اعم از عادی و جبرانی از روز یکشنبه مورخ ۱۴ دی‌ماه تا پایان هفته به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

جلسات دفاع پایان نامه‌ها و رساله‌ها که از پیش برنامه ریزی شده اند به صورت حضوری برگزار می‌شود.

نحوه برگزاری دروس عملی و آزمایشگاهی متناسب با تشخیص دانشکده‌ها خواهد بود.

امتحانات پایان نیم سال به صورت حضوری و در زمان مقرر برگزار خواهد شد.