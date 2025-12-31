به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر صدور مجوز امکان مجازی شدن کلاسهای آموزشی و همچنین پیرو مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه فردوسی مشهد، کلاسهای دروس نظری دانشگاه فردوسی مشهد اعم از عادی و جبرانی از روز یکشنبه مورخ ۱۴ دیماه تا پایان هفته به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
جلسات دفاع پایان نامهها و رسالهها که از پیش برنامه ریزی شده اند به صورت حضوری برگزار میشود.
نحوه برگزاری دروس عملی و آزمایشگاهی متناسب با تشخیص دانشکدهها خواهد بود.
امتحانات پایان نیم سال به صورت حضوری و در زمان مقرر برگزار خواهد شد.
