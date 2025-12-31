  1. استانها
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۵۲

انبار احتکار آرد در بروجرد کشف شد

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی بروجرد از کشف انبار احتکار آرد در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا در سخنانی، اظهار داشت در پی همکاری خوب مردمی و اشراف اطلاعاتی پلیس مبنی بر احتکار مقادیری آرد خارج از شبکه توزیع در شهرستان بروجرد، مأموران پلیس امنیت عمومی موفق به شناسایی یک انبار مربوطه شدند.

وی افزود: مأموران با هماهنگی قضائی در محل مربوطه حاضر و در بازرسی از انبار مذکور بیش از ۶ تن آرد خارج از شبکه توزیع کشف کردند.

فرمانده انتظامی بروجرد با اشاره به اینکه دراین‌رابطه یک نفر دستگیر شده است، گفت: کارشناسان ارزش آردهای کشف شده را یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

سرهنگ مهدوی‌کیا ضمن تأکید بر تداوم طرح‌های نظارتی پلیس بر بازار، تصریح کرد: مأموران سخت‌کوش انتظامی با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی به‌ویژه احتکار برخورد قاطعانه و بدون اغماض خواهند داشت.

