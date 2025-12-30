کودک ۶ ساله سردشتی با اقدام فوری امدادگران نجات پیدا کرد؛ نجات ۲ بیمار

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه اظهار کرد: در پی دریافت گزارش بروز تشنج برای یک کودک ۶ ساله در روستای دولگرم واقع در محور نلاس– سردشت، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات نلاس از سوی جمعیت هلال‌احمر به محل روستا اعزام شد.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط سخت جغرافیایی، کوهستانی و صعب‌العبور بودن مسیر و همچنین وضعیت نامناسب راه‌ها و عدم دسترسی اورژانس به روستا، نجات گران هلال‌احمر با حضور سریع و به‌موقع در محل، اقدامات اولیه امدادی و کنترلی لازم را انجام دادند.

محبوبی گفت: پس از پایدارسازی وضعیت کودک، وی در شرایط ایمن به جاده اصلی منتقل و به عوامل اورژانس تحویل داده شد تا روند درمانی تکمیلی ادامه یابد.

نجات جان بیمار بدحال با اقدام به‌موقع نجاتگران هلال‌احمر تکاب

محبویی در ادامه گفت: گزارشی مبنی بر بدحالی یک بیمار در روستای انگورد از توابع شهرستان تکاب به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی با بیان اینکه بلافاصله پس از دریافت گزارش، نجاتگران جمعیت هلال احمر شهرستان تکاب به محل حادثه اعزام شدند، افزود: با وجود شرایط سخت جوی و مسدود و صعب‌العبور بودن مسیر، با تلاش نجاتگران، فرد بیمار با حالت پایدار جهت ادامه روند درمانی به مرکز درمانی منتقل شد.

نجات جان مادر باردار و تولد نوزاد در مسیر انتقال به مرکز درمانی در محور تکاب–دندی

محبوبی در ادامه همچنین گفت: گزارشی مبنی بر بدحال بودن یک مادر باردار در یکی از روستاهای واقع در محور تکاب–دندی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی با بیان اینکه بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم عملیاتی هلال‌احمر شعبه تکاب به محل حادثه اعزام شد، افزود: نجاتگران پس از طی مسیرهای کوهستانی، برف‌گیر و صعب‌العبور و رسیدن به روستا، اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی لازم را برای مادر باردار انجام داده و وی را جهت ادامه روند درمان به سمت مرکز درمانی منتقل کردند.

وی یادآور شد: با توجه به مسدود بودن راه‌های دسترسی، شرایط نامناسب جوی و عدم امکان حضور عوامل اورژانس در محل روستا، عملیات امدادرسانی توسط نیروهای هلال‌احمر انجام شد که این مأموریت حدود ۳ ساعت به طول انجامید.