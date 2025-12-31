https://mehrnews.com/x3b3mG ۱۱ دی ۱۴۰۴، ۲:۱۲ کد خبر 6709210 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۱ دی ۱۴۰۴، ۲:۱۲ آغاز مجدد کولاک شدید محور خمین - الیگودرز حد فاصل روستای قره کهریز خمین- در این ویدئو آغاز مجدد کولاک شدید محور خمین - الیگودرز حد فاصل روستای قره کهریز را مشاهده میکنید. دریافت 4 MB کد خبر 6709210 کپی شد مطالب مرتبط انسداد محور خمین – الیگودرز به دلیل کولاک شدید؛ تردد ممنوع شد هشدار راهداری آذربایجان غربی درپی کولاک شدید؛ خودداری از تردد غیرضروری برف و کولاک شدید جاده آشتیان_ورسان گرفتاری مسافران در برف و کولاک در محور خوی _ چالدران؛ تداوم امدادرسانی احتمال یخزدگی در برخی از جادههای استان مرکزی مرزنشینان گرفتار در برف و کولاک در ماکو نجات یافتند برچسبها برف و کولاک خمین جاده
