هشدار راهداری آذربایجان غربی درپی کولاک شدید؛ خودداری از تردد غیرضروری

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان غربی آمده است، با وجود بارش برف و نعمات الهی، به استحضار میرساند پدیده غالب در کلیه محورهای ارتباطی، بهویژه در ارتفاعات و گردنهها، «کولاک شدید و طوفانی» است که ماهیت آن کاملاً متفاوت و بهمراتب خطرناکتر از بارش معمول برف میباشد.
کولاک فعلی با وزش بادهای شدید، برف را بهصورت ضربتی از ارتفاعات به داخل محورهای مواصلاتی هدایت کرده و موجب کاهش شدید دید افقی، انباشت لحظهای برف و اختلال جدی در تردد وسایل نقلیه شده است. این شرایط بهگونهای است که عملیات راهداری و بازگشایی محورها را بهشدت کند، محدود و در برخی ساعات عملاً غیرممکن میسازد.
تأکید میشود: در ساعات بروز کولاک، تنها راه حفظ ایمنی و جلوگیری از حوادث جبرانناپذیر، عدم تردد مطلق در این محورها میباشد.
از تمامی رانندگان و هموطنان اکیداً درخواست میشود از هرگونه سفر غیرضروری به محورهای کوهستانی، ارتفاعات و گردنهها جداً خودداری نمایند و اطلاعات لازم از شماره ۱۴۱ مرکز مدیریت راههای استان اخذ شود.
بدیهی است عدم توجه به این هشدارها، خطر انسداد مسیر، گرفتار شدن در کولاک، بروز حوادث رانندگی و به خطر افتادن جان سرنشینان را به دنبال خواهد داشت.
