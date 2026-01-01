خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: با فرارسیدن ایام معنوی اعتکاف، بار دیگر مساجد به کانون خلوت عاشقانه بندگان با خداوند متعال تبدیل می‌شوند، آئینی ریشه‌دار در سنت پیامبر اکرم (ص) که فرصتی کم‌نظیر برای خودسازی، تهذیب نفس و بازنگری در سبک زندگی فراهم می‌کند.

علما و مسئولان دینی شهرستان ساوه با تأکید بر آثار فردی و اجتماعی اعتکاف، این عبادت را زمینه‌ساز تقویت ایمان، انسجام اجتماعی و گسترش فرهنگ معنویت دانسته و از عموم مردم، به‌ویژه جوانان و نوجوانان، برای حضور پرشور در این مراسم معنوی دعوت کرده‌اند.

اعتکاف فرصتی بی‌بدیل برای خودسازی و تقویت معنویت جامعه است

امام جمعه شهرستان ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرارسیدن ایام برگزاری مراسم معنوی اعتکاف، این فریضه عبادی را فرصتی کم‌نظیر برای خودسازی، تقویت ایمان و بازگشت به ارزش‌های الهی دانست.

حجت‌الاسلام جعفر رحیمی با بیان اینکه اعتکاف یکی از سنت‌های ارزشمند اسلامی است که ریشه در سیره پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) دارد، اظهار کرد: اعتکاف فرصتی برای فاصله گرفتن از هیاهوی زندگی روزمره و تمرکز بر ارتباط با خداوند متعال است و می‌تواند نقش مؤثری در تهذیب نفس، تقویت روحیه عبودیت و ارتقای سطح معنویت فردی ایفا کند.

امام جمعه ساوه با تأکید بر آثار اجتماعی اعتکاف افزود: این مراسم علاوه بر ابعاد فردی، دارای آثار اجتماعی مهمی است و می‌تواند موجب تقویت همبستگی دینی، انسجام اجتماعی و گسترش فرهنگ عبادت و معنویت در جامعه شود، حضور پررنگ اقشار مختلف مردم در اعتکاف، نشان‌دهنده زنده بودن روح دین‌داری در جامعه اسلامی است.

حجت‌الاسلام رحیمی با اشاره به استقبال گسترده جوانان از مراسم اعتکاف در سال‌های اخیر، این موضوع را بسیار امیدوارکننده دانست و گفت: گرایش نسل جوان به برنامه‌های معنوی همچون اعتکاف، بیانگر فطرت پاک آنان و نیاز جامعه به تقویت برنامه‌های فرهنگی و دینی است و لازم است با برنامه‌ریزی دقیق، محتوای غنی و پاسخ‌گویی به نیازهای فکری جوانان، از این فرصت ارزشمند به بهترین شکل استفاده شود.

وی گفت: همچنین انتظار است هیئت امنای مساجد، روحانیون، فعالان فرهنگی و دستگاه‌های اجرایی با همکاری و هماهنگی لازم، شرایط مناسبی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اعتکاف فراهم کنند چرا که فراهم کردن فضای آرام، معنوی و منظم در مساجد، نقش مهمی در بهره‌مندی معنوی معتکفان دارد.

امام جمعه ساوه با تأکید بر اینکه اعتکاف می‌تواند زمینه‌ساز تحول روحی و معنوی در زندگی فردی و اجتماعی باشد، تصریح کرد: امید است برگزاری این مراسم معنوی، زمینه تقویت ایمان، اخلاق اسلامی و سبک زندگی دینی را در جامعه بیش از پیش فراهم کند.

اعتکاف؛ بازخوانی معنای واقعی عبادت در متن زندگی انسان است.

مدیر حوزه علمیه ریحانه‌الرسول (ص) در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تقارن ایام اعتکاف و اعیاد ماه رجب، اعتکاف را فرصتی برای تمرین بندگی آگاهانه دانست و گفت: قرآن، عبادت را محدود به چند عمل ظاهری نمی‌بیند، بلکه آن را مسیر دائمی تسلیم انسان در برابر خدا تعریف می‌کند.

نجیبه خاتون کرمی به تبیین نگاه قرآن به مفهوم عبادت پرداخت و افزود: در منطق قرآنی، عبادت صرفاً انجام اعمالی مانند نماز و روزه نیست، بلکه حقیقتی گسترده و عمیق است که تمام ابعاد زندگی انسان را دربرمی‌گیرد.

وی با اشاره به آیه ۵۶ سوره ذاریات، افزود: خداوند در این آیه هدف خلقت انسان و جن را عبادت معرفی می‌کند، اما متأسفانه این مفهوم گاهی به یک پاسخ آماده و کلیشه‌ای تقلیل پیدا کرده است، در حالی که عبادت در قرآن، یک سبک زندگی و نوعی جهت‌گیری دائمی در برابر خداوند به شمار می‌رود.

مدیر حوزه علمیه ریحانه‌الرسول (ص) با تأکید بر اینکه اعمال عبادی ظاهری نشانه بندگی هستند اما تمام آن نیستند، تصریح کرد: عبادت حقیقی همان تسلیم و اطاعت قلبی است که می‌تواند در کار، تحصیل، تعاملات اجتماعی و همه لحظات زندگی انسان جریان داشته باشد.

کرمی اعتکاف را یکی از موفق‌ترین عرصه‌ها برای تمرین این تسلیم دانست و گفت: اعتکاف به معنای دل‌کندن موقت از مشغله‌های مادی و پناه‌بردن به فضای مسجد است، جایی که انسان فرصت پیدا می‌کند با تأمل، دعا و تفکر، نسبت خود را با خداوند و مسیر زندگی‌اش بازتعریف کند.

وی ادامه داد: فرد معتکف با نیتی آگاهانه وارد این مسیر می‌شود و تصمیم می‌گیرد زمان خود را به‌طور کامل به بندگی اختصاص دهد، نیتی که شباهت زیادی به «لبیک» گفتن در حج دارد و بیانگر پذیرفتن بندگی خداوند با دل و جان است.

این استاد حوزه علمیه با اشاره به اهمیت مدیریت زمان در ایام اعتکاف اظهار کرد: همانگونه که در سایر عبادت‌ها اخلاص و حضور قلب شرط است، در اعتکاف نیز باید از انجام اقدامات بیهوده و اتلاف وقت دوری کرد تا این فرصت معنوی به بهترین شکل به ثمر برسد.

وی تصریح کرد: اعتکاف تنها یک تجربه فردی نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد مسئولیت‌پذیری، اصلاح رفتار و خدمت بهتر به جامعه باشد چون زمانی که انسان به درک درست‌تری از بندگی برسد، نقش سازنده‌تری در اجتماع ایفا خواهد کرد.

اعتکاف فرصت ناب بازگشت به فطرت الهی و تقویت معنویت جامعه است

امام جمعه موقت ساوه هم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه اعتکاف افزود: اعتکاف یکی از سنت‌های ارزشمند اسلامی و فرصتی کم‌نظیر برای خلوت با خداوند متعال است، در این ایام، انسان با فاصله گرفتن از مشغله‌های مادی، به خودسازی، تهذیب نفس و بازنگری در رفتار و سبک زندگی خود می‌پردازد.

حجت الاسلام علی بدرخانی با بیان اینکه

اعتکاف زمینه‌ساز تقویت ایمان، آرامش روحی و رشد معنوی فرد و جامعه است، اظهار کرد: اعتکاف علاوه بر آثار عمیق فردی، دارای ابعاد اجتماعی مهمی نیز است و این آئین موجب تقویت روحیه عبودیت، همدلی و انسجام اجتماعی می‌شود و فرهنگ معنویت و توجه به ارزش‌های دینی را در جامعه گسترش می‌دهد و حضور اقشار مختلف مردم در مساجد، جلوه‌ای زیبا از وحدت و همبستگی دینی را به نمایش می‌گذارد.

وی افزود: خوشبختانه در سال‌های اخیر شاهد استقبال چشمگیر جوانان و نوجوانان از مراسم اعتکاف هستیم که این موضوع بسیار امیدبخش است، این حضور نشان‌دهنده فطرت پاک و گرایش نسل جوان به معنویت است.

حجت الاسلام بدرخانی گفت: نیاز است برنامه‌های فرهنگی و معرفتی متناسب با نیازهای فکری جوانان طراحی شود تا آنان بتوانند بیشترین بهره را از این فرصت معنوی ببرند.

وی ادامه داد: برگزارکنندگان و متولیان مساجد باید با برنامه‌ریزی دقیق، نظم، محتوای غنی و ایجاد فضای آرام و معنوی، زمینه بهره‌مندی هرچه بهتر معتکفان را فراهم کنند, همکاری نهادهای فرهنگی و اجرایی نیز نقش مهمی در برگزاری باشکوه و اثرگذار این مراسم دارد.

اعتکاف؛ فرصتی برای بازخوانی هویت دینی است

کارشناس فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اعتکاف یکی از عبادت‌های عمیق و اثرگذار در تقویت روح انسان است، اظهار کرد: این سنت حسنه زمینه‌ای مناسب برای خلوت انسان با خداوند و بازنگری در رفتارها و باورهای فردی فراهم می‌کند.

عاطفه عسگری افزود: در دنیای کنونی که انسان به‌طور مداوم درگیر شتاب زندگی، مسائل اقتصادی و فضای مجازی است، اعتکاف فرصتی استثنایی برای آرامش روان، تمرکز ذهن و تقویت ارتباط معنوی با پروردگار به شمار می‌آید.

این کارشناس فرهنگی با تأکید بر بُعد خودسازی اعتکاف تصریح کرد: حضور چندروزه در فضای مسجد و دوری از روزمرگی‌ها سبب می‌شود فرد با نگاهی عمیق‌تر به درون خود بنگرد و برای اصلاح اخلاق و رفتار خویش گام بردارد.

عسگری با اشاره به نقش اعتکاف در تقویت هویت دینی نسل جوان گفت: آشنایی جوانان با معارف دینی در فضایی معنوی و صمیمی، می‌تواند تأثیر عمیقی در نهادینه‌سازی ارزش‌های اسلامی و ارتقای بصیرت اجتماعی آنان داشته باشد.

وی همچنین اظهار کرد: اعتکاف علاوه بر آثار فردی، دارای ثمرات اجتماعی نیز هست و موجب تقویت همدلی، انسجام اجتماعی و تقرب جمعی به ارزش‌های الهی در جامعه می‌شود.

این کارشناس فرهنگی ادامه داد: ترویج فرهنگ اعتکاف نیازمند برنامه‌ریزی فرهنگی هدفمند، استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و ارائه محتوای جذاب و پاسخگو به نیازهای فکری نسل امروز است.

عسگری تصریح کرد: حفظ و گسترش آئین معنوی اعتکاف می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سلامت معنوی جامعه ایفا کند و بستری مناسب برای تربیت انسان‌های مسئولیت‌پذیر و مؤمن فراهم آورد.