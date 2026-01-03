https://mehrnews.com/x3b4gg ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۱۹ کد خبر 6711395 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۱۹ پذیرش دانش آموزان معتکف و جشن ولادت حضرت علی( ع) مسجد نبی اکرم اراک اراک- در این ویدئو پذیرش دانش آموزان معتکف و جشن ولادت حضرت علی( ع) مسجد نبی اکرم اراک را ملاحظه می کنید. دریافت 5 MB کد خبر 6711395 کپی شد مطالب مرتبط اعتکاف؛ میعادگاه دلهای عاشق و تجلی نور ایمان مراسم معنوی اعتکاف دانش آموزی شهر نراق مراسم اعتکاف در مسجد حجت ابن الحسن(ع) اراک احمدی:اعتکاف با «حالت پرواز دل»؛ پیوند خلوت سهروزه با آیههای زندگی ۳۴ مسجد خوی میزبان معتکفین؛۱۷۰۰ دانش آموز خوی معتکف شدند قربانی: ثبتنام اعتکاف در بیش از ۲۳۰ مسجد استان مرکزی آغاز شد اعتکاف؛ حلقه اتصال نسلها در مسیر معنویت و خودسازی برچسبها آیین اعتکاف اراک دانش آموزان
نظر شما