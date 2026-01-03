  1. استانها
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۱۹

پذیرش دانش آموزان معتکف و جشن ولادت حضرت علی( ع) مسجد نبی اکرم اراک

پذیرش دانش آموزان معتکف و جشن ولادت حضرت علی( ع) مسجد نبی اکرم اراک

اراک- در این ویدئو پذیرش دانش آموزان معتکف و جشن ولادت حضرت علی( ع) مسجد نبی اکرم اراک را ملاحظه می کنید.

