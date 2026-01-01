تشدید نظارت قضایی برای آرامش بازار ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی‌محمدی، گفت: یکی از مهم‌ترین مطالبات و دغدغه‌های جدی مردم استان ایلام، ثبات در بازار و جلوگیری از افزایش‌های بی‌ضابطه قیمت‌هاست و دستگاه قضائی این مطالبه به‌حق را با جدیت دنبال می‌کند. بر همین اساس، نظارت بر بازار استان تشدید شده و هیچ‌گونه مماشاتی با متخلفان صورت نخواهد گرفت.

وی افزود: در شرایط کنونی که معیشت مردم تحت‌تأثیر نوسانات اقتصادی قرار دارد، برخی سودجویان تلاش می‌کنند با گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار کالاهای اساسی، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کنند که این رفتارها به‌هیچ‌عنوان قابل‌قبول نیست. دستگاه قضائی با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی، برخورد قاطع، سریع و بدون اغماض با این افراد را در دستور کار قرار داده است.