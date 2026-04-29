۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۳۱

فرماندار تنگستان: دستگاه‌های اجرایی تعهدات اشتغال را ثبت کنند

بوشهر-فرماندار تنگستان گفت: دستگاه‌های اجرایی تعهدات اشتغال خود را در سامانه رصد اشتغال به صورت منظم ثبت کنند تا وضعیت پیشرفت برنامه‌ها به شکل دقیق قابل پایش باشد.

به گزارش خبرنگار مهر،مسلم سلیمانی چهارشنبه شب در نشست کارگروه اشتغال شهرستان تنگستاندار با تأکید بر اهمیت ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در شهرستان، گفت: باید دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل با جدیت و سرعت بیشتری در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی عمل کنند و مردم انتظار دارند که وعده‌های ما به عمل تبدیل شود، و این نیازمند هماهنگی دقیق همه دستگاه‌ها و بانک‌هاست.

فرماندار تنگستان افزود: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند تعهدات اشتغال خود را در سامانه رصد اشتغال به صورت منظم ثبت کنند تا وضعیت پیشرفت برنامه‌ها به شکل دقیق قابل پایش باشد.

سلیمانی ضمن قدردانی از عملکرد اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان، خواستار تداوم نظارت دقیق بر ثبت اطلاعات و صحت آمارها شد.

همچنین موضوع بررسی روند معرفی متقاضیان نهادها و دستگاه‌های حمایتی به بانک‌ها و پرداخت تسهیلات تبصره ۱۵ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و فرماندار بر ضرورت همکاری نزدیک بین نهادهای حمایتی و بانک‌ها تأکید کرد تا روند پرداخت تسهیلات بدون تأخیر انجام شود.

سلیمانی تاکید کرد: کارگروه اشتغال نباید صرف پرداختن به تسهیلات باشد و باید موانع اشتغال، مشکلات کارگاههای تولیدی ، بالا بردن ظرفیت بنگاه های فعال و تثبیت اشتغال در دستور کار این کارگروه در شهرستان قرار گیرد.

کد مطلب 6815673

