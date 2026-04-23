وحید دامود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی بارندگی‌های اخیر و وقوع رعد و برق، اصابت مهیب صاعقه به یک گله گوسفند در روستای «سرماج» از توابع بخش بیستون در شهرستان هرسین، متأسفانه منجر به تلف شدن ۳۰ رأس دام سبک شد که خسارتی را برای دامداران به همراه داشت.

وی با اشاره به اقدام فوری و واکنش سریع نیروهای این اداره افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش و اطلاع از وقوع این حادثه، کارشناسان دامپزشکی در محل حاضر شدند و پس از بررسی‌های میدانی دقیق و تنظیم صورت‌جلسه، عملیات جمع‌آوری و دفن بهداشتی لاشه دام‌ها را در دستور کار قرار دادند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان هرسین تصریح کرد: عملیات دفن لاشه‌ها کاملاً مطابق با ضوابط و دستورالعمل‌های بهداشتی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد تا از بروز هرگونه مخاطره بهداشتی زیست‌محیطی برای اهالی منطقه و همچنین احتمال انتشار بیماری‌های مختلف جلوگیری به عمل آید.

دامود در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه و رسالت مهم دامپزشکی در تأمین سلامت جامعه بیان کرد: سازمان دامپزشکی به عنوان یکی از ارکان کلیدی نظام سلامت، با نظارت مستمر و دقیق بر فرآیندهای مرتبط با دام و فرآورده‌های دامی از مرحله تولید در مزرعه تا زمان رسیدن به سفره خانوار، نقش اساسی و غیرقابل‌انکاری در حفظ سلامت غذایی مردم ایفا می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حضور میدانی، واکنش به‌موقع و اقدام سریع در مدیریت بهداشتی تلفات دامی، تنها بخشی از وظایف خطیر مجموعه دامپزشکی در راستای صیانت از بهداشت عمومی و پیشگیری از مشکلات و بحران‌های احتمالی در حوزه سلامت جامعه است که با جدیت دنبال می‌شود.