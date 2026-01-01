به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده صبح امروز پنجشنبه در آئین افتتاح استخر شهید ماهرویان هندیجان بیان کرد: مسئولان هندیجان پیگیر مشکلات شهرستان هستند؛ بارها برای مشکلات لنج داران و رفع آن پیگیری داشته اند تا از مهاجرت آنها جلوگیری و بستر حضورشان فراهم شود.
استاندار خوزستان گفت: با توجه به ظرفیت شیلات هندیجان همچنین پیگیر هستیم تا شهرستان به منطقهای گردشگری تبدیل شود.
وی با اشاره به سفرهای شهرستانی اش، تاکید کرد: حضور در شهرستان برای بررسی میدانی مسائل و رسیدگی جز به جز آنها را در دستور کار خود قرار میدهیم.
استاندار خوزستان بیان کرد: هندیجان استعدادهای برجسته ای در زمینههای مختلف دارد که باید به آنها پرداخته شود.
