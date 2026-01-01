  1. استانها
استاندار خوزستان: هندیجان باید به منطقه‌ای گردشگری تبدیل شود

هندیجان - استاندار خوزستان گفت: با توجه به ظرفیت دریایی هندیجان، پیگیر هستیم تا شهرستان به منطقه ای گردشگری تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده صبح امروز پنجشنبه در آئین افتتاح استخر شهید ماهرویان هندیجان بیان کرد: مسئولان هندیجان پیگیر مشکلات شهرستان هستند؛ بارها برای مشکلات لنج داران و رفع آن پیگیری داشته اند تا از مهاجرت آنها جلوگیری و بستر حضورشان فراهم شود.

استاندار خوزستان گفت: با توجه به ظرفیت شیلات هندیجان همچنین پیگیر هستیم تا شهرستان به منطقه‌ای گردشگری تبدیل شود.

وی با اشاره به سفرهای شهرستانی اش، تاکید کرد: حضور در شهرستان برای بررسی میدانی مسائل و رسیدگی جز به جز آنها را در دستور کار خود قرار می‌دهیم.

استاندار خوزستان بیان کرد: هندیجان استعدادهای برجسته ای در زمینه‌های مختلف دارد که باید به آنها پرداخته شود.

