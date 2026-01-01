به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام غلامعلی کاظمی افزود: این مراسم معنوی از ۱۳ رجب همزمان با ۱۳ دی‌ماه سال‌جاری در ۶ مسجد شهری و یک مسجد روستایی جزیره قشم به مدت سه روز برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: مسجد النبی (ص) ویژه اعتکاف آقایان، مسجد صاحب الزمان (عج) ویژه اعتکاف بانوان، مسجد ابوالفضل (ع) ویژه اعتکاف مادر فرزندی، مسجد علی ابن ابیطالب (ع) ویژه اعتکاف نوجوانان دختر مسجد امام حسین (ع) ویژه اعتکاف نوجوانان پسر در شهر قشم و مسجد امام علی (ع) شهر ساحلی سوزا ویژه اعتکاف بانوان و مسجد امام حسن مجتبی (ع) در روستای طولا نیز ویژه اعتکاف نوجوانان دختر است.

رئیس تبلیغات اسلامی قشم توضیح داد: برگزاری آئین معنوی اعتکاف، انقطاع از اشتغال‌های گسترده دنیوی است تا از این طریق روح انسان پروازی ملکوتی داشته باشد و به سوی خالق و آفریننده خود حرکت کند و اعمال خود را مورد ارزیابی قرار دهد.

کاظمی اضافه کرد: برگزاری حلقه‌های معرفت، کرسی‌های تلاوت قرآن‌کریم، اقامه نماز جماعت، برگزاری سخنرانی مذهبی، مولودی خوانی و برگزاری گفتمان دینی با موضوعات مختلف از جمله برنامه‌های در نظر گرفته شده در این مراسم معنوی در جزیره قشم است.

وی گفت: در مراسم معنوی اعتکاف سال گذشته ۶۰۳ نفر از اقشار مختلف مردم ولایت‌مدار بزرگ‌ترین جزیره ایرانی خلیج فارس در این آئین حضور داشته‌اند که بیشتر آنان را نوجوانان و جوانان تشکیل می‌دادند و پیش بینی می‌شود امسال این تعداد افزایش یابد.

رئیس تبلیغات اسلامی قشم تصریح کرد: ایام اعتکاف، فرصتی برای خودسازی است و در شرایط و دنیای کنونی، ضرورت آن بیش از گذشته احساس می‌شود زیرا غوطه‌ور شدن در مسائل مادی و تعلقات دنیوی، فرصت به خود فکر کردن را از انسان سلب می‌کند.

مراسم اعتکاف ۱۳ تا ۱۵ رجب مصادف با ۱۳ تا ۱۵ دی‌ماه به‌صورت همزمان در مساجد سراسر کشور برگزار می‌شود.

روزه، اعمال ام داوود، زیارت حضرت سید الشهدا (ع) از جمله اعمال ایام البیض و مورد توجه سالکان طریقت و اصحاب معرفت است.

شرکت کنندگان در مراسم اعتکاف با حضور در مساجد سراسر کشور به دور از آلایندگی‌های مادی و غیر مادی، این سه روز را روزه گرفته، با تلاوت قرآن کریم و انجام فریضه نماز با خدای خود راز و نیاز می‌کنند.