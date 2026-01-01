به گزارش خبرنگار مهر، آئین نکوداشت استاد محمدعلی مهدوی‌راد، پیش از ظهر پنج‌شنبه، در تالار فرهنگ دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران برگزار شد.

این مراسم فرصتی بود تا تجلیل شایسته‌ای از شخصیت علمی، اخلاقی و پژوهشی استاد مهدوی‌راد، یکی از پیشگامان عرصه علوم انسانی و معارف قرآنی کشور، صورت گیرد.

در این همایش، از دو اثر تازه منتشر شده استاد مهدوی‌راد شامل کتاب «ارج‌نامه استاد مهدوی‌راد» و مجموعه «دیداری با مفسران» رونمایی شد.

این آثار، بخشی از دستاوردهای علمی و پژوهشی ایشان در طول سالیان متمادی را به نمایش می‌گذارند و نقش ارزشمند ایشان در توسعه پژوهش‌های علوم انسانی و معارف دینی را نشان می‌دهند.

این همایش با حضور جمعی از شخصیت‌های برجسته علمی، فرهنگی و دینی برگزار شد که از جمله می‌توان به حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ آیت‌الله سیدهاشم حسینی‌بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم؛ آیت‌الله سیدجواد شهرستانی، نماینده آیت‌الله العظمی سیستانی در ایران؛ و مرتضی حیدری، معاون امنیتی و اجتماعی استاندار قم، اشاره کرد.

پیام‌های تبریک و تقدیر از استاد مهدوی‌راد توسط مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه کشور، غلامعلی حدادعادل و آیت‌الله سبحانی، مرجع تقلید شیعیان، در جریان این مراسم قرائت شد.

حاضران در این مراسم، از جمله استادان دانشگاه، پژوهشگران و علاقه‌مندان، بر نقش تأثیرگذار آثار و فعالیت‌های علمی استاد مهدوی‌راد در ارتقای پژوهش‌های علوم انسانی و معارف قرآنی تأکید کردند و جایگاه ایشان را به عنوان چهره‌ای پیشرو در این عرصه‌ها گرامی داشتند.

همچنین، توجه ویژه به ابعاد اخلاقی و تربیتی شخصیت استاد مهدوی‌راد، و نقش ایشان در ترویج پژوهش، آموزش و فرهنگ کتابخوانی، از دیگر محورهای مورد توجه این مراسم بود. حضور گسترده پژوهشگران و دانشجویان در همایش، نشان‌دهنده اثرگذاری ماندگار فعالیت‌های علمی و فرهنگی استاد در جامعه دانشگاهی و حوزوی کشور است.