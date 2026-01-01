به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان شاهرخی در آئین تحویل ۶ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس استان گفت: این اقدام نمادی از ارتقای سطح سلامت جمعی و تحقق عدالت در دسترسی به خدمات پزشکی اضطراری در استان است.

وی با بیان اینکه این رویداد در راستای تقویت زیرساخت‌های امدادی و افزایش توان عملیاتی اورژانس صورت گرفته است، افزود: تحویل این آمبولانس‌ها بخشی از یک برنامه هدفمند و جامع برای توسعه تاب‌آوری نظام سلامت و تضمین خدمات باکیفیت در مناطق مختلف استان است.

شاهرخی خاطرنشان کرد: این اقدام با اولویت‌بندی مناطق دارای تأخیر مزمن در خدمات‌رسانی و نقاط دورافتاده‌ای که از عدالت در رسیدگی به بیماران اورژانسی محروم بوده‌اند، انجام شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با تشکر از خیرین و مشارکت‌کنندگان در این طرح گفت: مقام عالی وزارت بهداشت نیز با دستور ویژه به اورژانس کشور، ترخیص و هماهنگی‌های لازم را در اسرع وقت انجام داده‌اند.

وی از تحویل ۷ دستگاه آمبولانس دیگر در هفته آینده خبر داد و اظهار کرد: این آمبولانس‌ها به شهرستان‌های میناب، پارسیان و سه دستگاه به بندرعباس اختصاص خواهد یافت و احتمالاً یک دستگاه نیز به حاجی‌آباد تخصیص داده می‌شود.

شاهرخی در مورد مشخصات فنی آمبولانس‌ها توضیح داد: این دستگاه‌ها بر اساس استانداردها و شاخص‌های اورژانس کشور تجهیز شده و شامل دستگاه DC شوک، نوار قلب، داروها و تجهیزات ضروری برای شرایط اضطراری هستند که مطابق با استانداردهای جهانی طراحی شده‌اند.

وی در پایان تأکید کرد: قیمت هر یک از این آمبولانس‌ها با توجه به ارزش فعلی کشور بیش از ۱۲ میلیارد تومان برآورد شده و برنامه داریم تا پایان سال به هدف ۶۰ دستگاه آمبولانس جدید در ناوگان اورژانس استان دست یابیم.