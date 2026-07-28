کشف ۱۲۹۶ قلم لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق از یک اتوبوس در قاینات

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا فولادی صبح سه‌شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، مأموران ایست و بازرسی شهید غلامی شهرستان قاینات هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در بازرسی از این اتوبوس موفق به کشف یک‌هزار و ۲۹۶ قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان قاینات ارزش کالاهای قاچاق کشف‌شده را برابر نظر کارشناسان چهار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.