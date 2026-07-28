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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۱

کشف ۱۲۹۶ قلم لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق از یک اتوبوس در قاینات

کشف ۱۲۹۶ قلم لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق از یک اتوبوس در قاینات

بیرجند- فرمانده انتظامی شهرستان قاینات از کشف هزار و ۲۹۶ قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق به ارزش چهار میلیارد ریال از یک دستگاه اتوبوس در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا فولادی صبح سه‌شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، مأموران ایست و بازرسی شهید غلامی شهرستان قاینات هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در بازرسی از این اتوبوس موفق به کشف یک‌هزار و ۲۹۶ قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان قاینات ارزش کالاهای قاچاق کشف‌شده را برابر نظر کارشناسان چهار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

کد مطلب 6901353

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