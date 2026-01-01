  1. اقتصاد
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۲۳

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴

امروز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴ قیمت هر مثقال طلا بین ۶۰ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان و ۶۰ میلیون و ۹۲۷ هزار تومان در نوسان است که نسبت به روز گذشته حدود ۲ میلیون تومان کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴ قیمت هر مثقال طلا بین ۶۰ میلیون و ۹۲۷ هزار تومان و ۶۰ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان در نوسان است که نسبت به روز گذشته ۲ میلیون تومان کاهش یافت.

در این بازار طلای ۱۸ عیار -۷۵۰ حدود ۱۴ میلیون و ۶۷ هزار تومان، طلای ۱۸ عیار - ۷۴۰ نیز ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

هر گرم طلای ۲۴ عیار حدود ۱۸ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و طلای دست دوم ۱۳ میلیون و حدود ۹۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است.

همچنین هر مثقال طلای آب‌شده نقدی ۶۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قابل خرید و فروش است.

قیمت طلا امروز در بازار نسبت به نرخ‌های روز گذشته تغییر چندانی نداشته است.

کد خبر 6709575
فاطمه امیر احمدی

    • TR ۱۶:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      4 7
      پاسخ
      خیلی گرونه چرا دست بردار گرانی نیستید
      • IR ۲۳:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
        0 0
        با این حال از ترکیه ارزونتره. بخصوص سوخت و طلا
    • IR ۱۸:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      0 1
      پاسخ
      با ۶۱ هزارتومن با۶۱هزارتومن قبل از انقلاب می شد یک کامیون خرید ؟؟امروز یک مثقال طلا شده ۶۱ ملیون تومن فکرشوکنیدیک خودروپیکان مهروز ۲۸هزار تومن بود عجب مملکتی
      • م IR ۰۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
        0 0
        البته که من خودم به گرانی بی رویه معترضم اما اگر انصاف دارید بگید کی اون موقع ۶۱هزتومان داشته که یک کامیون خرید کنه تو محله شما چند نفر تلویزیون موتور ماشین او ازاین دست وسایل داشته بابا دست بردارید بخدا شما و ماها میشیم اش نخورده و دهن سوخته که انقدر از دوران طاغوت حمایت میکنیم البته که مرگ بر گرانی و احتکار کننده و ...
      • اسی IR ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
        0 0
        برادر عزیز الان حقوق کارگر در ترکیه بالای 200 میلیون هست کشور ما حقوق کارگر 15 میلیون
    • IR ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      0 0
      پاسخ
      خدا کنه از این پایین تر بیاد
    • سروش IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      0 0
      پاسخ
      پای انتخاب خود باید بایستیم. به این زودی جا زدن خوب نیست. میدونم گرانیه ولی فقط 1/5 گذشته.

