قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴ قیمت هر مثقال طلا بین ۶۰ میلیون و ۹۲۷ هزار تومان و ۶۰ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان در نوسان است که نسبت به روز گذشته ۲ میلیون تومان کاهش یافت.

در این بازار طلای ۱۸ عیار -۷۵۰ حدود ۱۴ میلیون و ۶۷ هزار تومان، طلای ۱۸ عیار - ۷۴۰ نیز ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

هر گرم طلای ۲۴ عیار حدود ۱۸ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و طلای دست دوم ۱۳ میلیون و حدود ۹۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است.

همچنین هر مثقال طلای آب‌شده نقدی ۶۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قابل خرید و فروش است.

قیمت طلا امروز در بازار نسبت به نرخ‌های روز گذشته تغییر چندانی نداشته است.