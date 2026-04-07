انجام ۹ اقدام عملیاتی برای پایداری ارتباطات مازندران در شرایط بحرانی

اسماعیل اعزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط حساس اخیر اظهار کرد: همزمان با افزایش ترافیک ارتباطی ناشی از سفرهای نوروزی و بروز شرایط خاص، مجموعهای از اقدامات عملیاتی برای تضمین پایداری ارتباطات در سطح استان به اجرا درآمد.
وی افزود: در این راستا کارگروه اضطراری مدیریت بحران تشکیل شد و تدابیر حفاظتی مراکز حساس نیز بهطور ویژه ارتقا یافت.
اعزی با اشاره به تقویت زیرساختهای ارتباطی ادامه داد: توسعه ظرفیت پهنای باند داخلی، استقرار ۲۰ تیم فنی واکنش سریع و آمادهسازی سایتهای پرتابل در نقاط پرترافیک از جمله اقدامات انجامشده بوده است.
مدیرکل فناوری اطلاعات مازندران تأمین برق پایدار را از دیگر اولویتها عنوان کرد و گفت: استفاده از دیزل ژنراتورها و نصب باتریهای پشتیبان در مراکز ارتباطی، نقش مهمی در جلوگیری از اختلال در خدمات داشته است.
وی همچنین از پایش لحظهای شبکه خبر داد و افزود: ارائه خدمات بهصورت شیفتی و تأمین نقدینگی ۲۸۰ دستگاه خودپرداز پستبانک نیز در دستور کار قرار گرفت تا خدماترسانی به مردم بدون وقفه ادامه یابد.
اعزی تأکید کرد: تلاش شبانهروزی مجموعه فناوری اطلاعات استان بر این بوده است که در هر شرایطی، ارتباطات پایدار حفظ شده و دسترسی مردم به خدمات ضروری دچار اختلال نشود.
