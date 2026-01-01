واحدهای صنفی دهلران برای خدمات رسانی به مردم همکاری کنند

مراد یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به شرایط موجود و نیازهای اولیه و ضروری مردم برای تهیه مایحتاج روزانه، ضروری است کلیه فروشگاهها و واحدهای صنفی عرضهکننده مواد غذایی در سطح شهرستان هر چه سریعتر نسبت به بازگشایی مغازههای خود اقدام کنند.
وی با اشاره به در خواستها ی مکرر مردمی و تماسهای تلفنی تأکید کرد: تأمین آرامش و رفاه شهروندان از اولویتهای اصلی مدیریت شهرستان است و در این راستا انتظار میرود اصناف همکاری لازم را داشته باشند.
فرماندار ویژه دهلران هشدار داد در صورتی که برخی فروشگاههای مواد غذایی بدون دلیل موجه از فعالیت و خدمترسانی به مردم خودداری کنند، مطابق قوانین و مقررات با آنها برخورد قانونی خواهد شد.
رئیس شورای تامین شهرستان دهلران در پایان خاطرنشان کرد: دستگاههای نظارتی و اجرایی موظفاند بر حسن اجرای این دستور نظارت کامل داشته باشند تا خللی در تأمین اقلام مورد نیاز مردم ایجاد نشود.
وی تاکید کرد: سایر واحدهای صنفی هم در خدمت به مردم همکاری کنند
