رحمان نیا: بارش پراکنده برف استان زنجان را فرا می گیرد

محمدرضا رحماننیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین نقشهها و مدلهای پیشیابی هواشناسی اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشههای هواشناسی، امروز آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود که در ساعات بعدازظهر با افزایش میزان ابر و وزش باد همراه میشود.
وی با بیان اینکه طی روزهای پایانی هفته تغییراتی در شرایط جوی استان رخ خواهد داد، افزود: روزهای جمعه و شنبه با گذر امواجی از جو منطقه، شرایط برای وقوع بارشهای پراکنده برف و وزش باد در سطح استان فراهم میشود که این وضعیت در مناطق مرتفع و کوهستانی با کولاک برف همراه خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به تغییرات دمایی پیشرو تصریح کرد: دمای هوا فردا و روز جمعه با افزایش نسبی همراه خواهد شد، اما با ورود سامانه جدید، از روز شنبه کاهش محسوس دما در سطح استان رخ میدهد.
رحماننیا ادامه داد: با افت دما در روز شنبه، شرایط برای یخبندان بهویژه در ساعات شبانه و صبحگاهی مهیا خواهد شد و لازم است شهروندان، بهویژه رانندگان و ساکنان مناطق سردسیر و کوهستانی، تمهیدات لازم را در نظر داشته باشند.
وی بر لزوم توجه به اطلاعیهها و هشدارهای هواشناسی تأکید کرد و گفت: از هماستانیها درخواست میشود برای پیشگیری از بروز خسارات احتمالی، اخبار و هشدارهای صادرشده از سوی ادارهکل هواشناسی استان را بهطور مستمر دنبال کنند.
