۱۱ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۳۹

آماده‌باش کامل کردستان درآستانه موج جدید برف؛ ۱۴۶روستا در محاصره کولاک

سنندج- استان کردستان با تشدید بارش برف و ورود موج جدید سامانه بارشی به استان، در آماده‌باش کامل قرار گرفت و با وجود بازگشایی بخش زیادی از راه‌ها، ارتباط ۱۴۶ روستا همچنان مسدود است.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هشدار هواشناسی درباره تشدید بارش برف در مناطق غربی کردستان، مسئولان استانی شامگاه پنجشنبه در استانداری گرد هم آمدند تا آخرین وضعیت خدمات‌رسانی، امدادرسانی و آمادگی دستگاه‌ها را بررسی کنند.

بارش‌های اخیر اگرچه نعمت زمستانی برای استان به همراه داشت، اما مسدود شدن راه‌ها و قطع خدمات زیربنایی، مدیریت بحران را به اولویت نخست استان تبدیل کرده است.

انسداد راه ۱۴۶ روستا

استاندار کردستان با اشاره به پیامدهای بارش سنگین برف و کولاک گفت: در اوج بارش‌ها، راه ارتباطی بیش از ۴۰۰ روستا مسدود شد که با تلاش نیروهای راهداری این عدد به ۱۴۶ روستا کاهش یافته است.

آرش زره‌تن لهونی افزود: اولویت بازگشایی با روستاهایی است که هیچ‌گونه ارتباط مخابراتی ندارند، به‌ویژه اگر بیمار یا مادر باردار در آن‌ها حضور داشته باشد.

استاندار کردستان از انتقال ۱۹ مادر باردار و سه بیمار دیالیزی به مراکز درمانی در جریان سامانه بارشی اخیر خبر داد و گفت: دو مورد دیگر در سقز و دیواندره نیازمند انتقال فوری هستند که باید در اولویت قرار گیرند.

وی بر لزوم آمادگی شهرداری‌ها، تقویت ماشین‌آلات راهداری و اصلاح پایه‌های برق تأکید کرد.

هشدار هواشناسی؛ ۲۵ سانتی‌متر برف در راه غرب استان

مدیرکل هواشناسی کردستان اعلام کرد: سامانه بارشی جدید از امشب وارد استان می‌شود و بیشترین فعالیت آن در غرب کردستان خواهد بود.

به گفته رحیم صدیقی، برای مناطقی مانند بانه حدود ۲۵ سانتی‌متر برف پیش‌بینی شده و پس از خروج سامانه در روز شنبه، دمای هوا در روز یکشنبه تا هشت درجه کاهش می‌یابد.

قطع برق و ارتباطات؛ تمرکز بر بانه و سقز

نماینده شرکت توزیع نیروی برق کردستان گفت: برق ۱۹۹ روستا که دچار قطعی شده بودند، وصل شده اما همچنان ۱۲۷ روستا برق ندارند که ۱۱۲ روستا در بانه و ۱۵ روستا در سقز قرار دارند.

همچنین مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان از قطع ارتباط مخابراتی ۷۸ روستا خبر داد و افزود: ۶۷ روستا به‌طور کامل فاقد ارتباط سیار و ثابت هستند و با وصل شدن برق، مشکل ارتباطی آن‌ها نیز برطرف می‌شود.

آماده‌باش کامل هلال احمر و دستگاه‌های خدمات‌رسان

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کردستان از استقرار بالگرد امدادی در مرکز استان و آماده‌باش ۶۰ تیم عملیاتی خبر داد و گفت: بیشترین عملیات‌ها در شهرستان‌های دیواندره، سقز و بانه انجام شده است.

با تداوم سرمای زمستانی و ورود موج جدید بارش‌ها، کردستان در شرایط آماده‌باش کامل قرار دارد. مسئولان استانی امیدوارند با هماهنگی دستگاه‌ها و همراهی مردم، زمستان سخت امسال با کمترین خسارت و بیشترین خدمات‌رسانی پشت سر گذاشته شود.

