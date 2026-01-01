به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هشدار هواشناسی درباره تشدید بارش برف در مناطق غربی کردستان، مسئولان استانی شامگاه پنجشنبه در استانداری گرد هم آمدند تا آخرین وضعیت خدمات‌رسانی، امدادرسانی و آمادگی دستگاه‌ها را بررسی کنند.

بارش‌های اخیر اگرچه نعمت زمستانی برای استان به همراه داشت، اما مسدود شدن راه‌ها و قطع خدمات زیربنایی، مدیریت بحران را به اولویت نخست استان تبدیل کرده است.

انسداد راه ۱۴۶ روستا

استاندار کردستان با اشاره به پیامدهای بارش سنگین برف و کولاک گفت: در اوج بارش‌ها، راه ارتباطی بیش از ۴۰۰ روستا مسدود شد که با تلاش نیروهای راهداری این عدد به ۱۴۶ روستا کاهش یافته است.

آرش زره‌تن لهونی افزود: اولویت بازگشایی با روستاهایی است که هیچ‌گونه ارتباط مخابراتی ندارند، به‌ویژه اگر بیمار یا مادر باردار در آن‌ها حضور داشته باشد.

استاندار کردستان از انتقال ۱۹ مادر باردار و سه بیمار دیالیزی به مراکز درمانی در جریان سامانه بارشی اخیر خبر داد و گفت: دو مورد دیگر در سقز و دیواندره نیازمند انتقال فوری هستند که باید در اولویت قرار گیرند.

وی بر لزوم آمادگی شهرداری‌ها، تقویت ماشین‌آلات راهداری و اصلاح پایه‌های برق تأکید کرد.

هشدار هواشناسی؛ ۲۵ سانتی‌متر برف در راه غرب استان

مدیرکل هواشناسی کردستان اعلام کرد: سامانه بارشی جدید از امشب وارد استان می‌شود و بیشترین فعالیت آن در غرب کردستان خواهد بود.

به گفته رحیم صدیقی، برای مناطقی مانند بانه حدود ۲۵ سانتی‌متر برف پیش‌بینی شده و پس از خروج سامانه در روز شنبه، دمای هوا در روز یکشنبه تا هشت درجه کاهش می‌یابد.

قطع برق و ارتباطات؛ تمرکز بر بانه و سقز

نماینده شرکت توزیع نیروی برق کردستان گفت: برق ۱۹۹ روستا که دچار قطعی شده بودند، وصل شده اما همچنان ۱۲۷ روستا برق ندارند که ۱۱۲ روستا در بانه و ۱۵ روستا در سقز قرار دارند.

همچنین مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان از قطع ارتباط مخابراتی ۷۸ روستا خبر داد و افزود: ۶۷ روستا به‌طور کامل فاقد ارتباط سیار و ثابت هستند و با وصل شدن برق، مشکل ارتباطی آن‌ها نیز برطرف می‌شود.

آماده‌باش کامل هلال احمر و دستگاه‌های خدمات‌رسان

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کردستان از استقرار بالگرد امدادی در مرکز استان و آماده‌باش ۶۰ تیم عملیاتی خبر داد و گفت: بیشترین عملیات‌ها در شهرستان‌های دیواندره، سقز و بانه انجام شده است.

با تداوم سرمای زمستانی و ورود موج جدید بارش‌ها، کردستان در شرایط آماده‌باش کامل قرار دارد. مسئولان استانی امیدوارند با هماهنگی دستگاه‌ها و همراهی مردم، زمستان سخت امسال با کمترین خسارت و بیشترین خدمات‌رسانی پشت سر گذاشته شود.