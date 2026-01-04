به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدمحمد یوسفی با اشاره به دستگیری ۲ نفر در کوار گفت: در ادامه رصد و پیگیری عوامل مخل نظم عمومی، مأموران انتظامی کوار حین گشت‌زنی در حوزه استحفاظی، به یک سواری پژو حامل ۲ نفر مشکوک و سریعاً آن را توقیف کردند.

وی ادامه داد: با هماهنگی قضائی در بازرسی از این خودرو ۳۵ عدد کوکتل مولوتف کشف شد که راننده و سرنشین قصد داشتند در جهت ایجاد ناآرامی و اقدامات خرابکارانه در اعتراضات اخیر استفاده کنند.

فرمانده انتظامی کوار تصریح کرد: متهمین با هدف مشخص بر هم زدن امنیت و سو استفاده از فضای اعتراضات مردمی، اقدام به حمل این محموله خطرناک کرده بودند که با هوشیاری نیروهای عمل کننده این مواد قبل از رسیدن به مقصد و استفاده، کشف شد.

سرهنگ یوسفی با اشاره به اینکه متهمین برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند، تاکید کرد: برخورد قاطع با عواملی که قصد آسیب رساندن به اموال عمومی و اخلال در امنیت شهروندان را دارند در دستور کار پلیس قرار دارد.