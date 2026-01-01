  1. استانها
فرمانده انتظامی لرستان: با اغتشاش‌گران بدون مماشات برخورد قاطع می‌کنیم

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی لرستان به اغتشاش‌گران هشدار داد که بدون مماشات و با قاطعیت با آنها در لرستان برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر شامگاه پنج‌شنبه در گفت‌وگو با شبکه لرستان در سخنانی با اعلام هشدار به کسانی که به دنبال ایجاد ناامنی و سو استفاده از بسترهای اجتماعی در جهت ناامن‌کردن محیط برای مردم و سلب آسایش از زندگی مردم هستند، اظهار داشت: به‌صراحت و قاطعیت اعلام می‌کنم بدون اغماض و مماشات و با قاطعیت و تمام توان با این افراد برخورد خواهیم کرد.

وی گفت: از مردم قهرمان و همشهریان عزیز انتظار داریم که صف خودشان را با این اغتشاش‌گران و از خدا بی‌خبران جدا کنند، چرا که نوع برخورد به‌گونه‌ای است که قابل مماشات نیست.

فرمانده انتظامی لرستان، تأکید کرد: همشهریان عزیز نهایت همراهی، همکاری و همدلی را با خادمین خود در انتظامی استان داشته باشند، چرا که هم قسم هستیم با مجموعه مسئولان استان در کنار برادران قهرمان سپاه و بسیج و مجموعه دستگاه‌های امنیتی تا پای جان برای مردم و امنیت مردم در میدان باشیم.

    • حبیب IR ۰۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      9 0
      پاسخ
      همه از زندگی نا امید شدیم بنده یکبار هم تو خیابون نرفتم به عنوان اعتراض ولی با تمام وجود ناراضی هستم از اقتصاد ایران دردمونو به کی بگیم مکه میشه اعتراض نکنیم.باید خفه خون بگیریم
    • ناشناس IR ۰۷:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      2 0
      پاسخ
      حرف همه مردم همین است هیچ مماشاتی نباشد و همه اراذل و اوباش و دزد اغتشاشگر بابد دستگیری و اعدام شوند
    • IR ۰۷:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      13 20
      پاسخ
      جانم خداوند پشت وپناهتان
    • موسوی IR ۰۸:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      35 0
      پاسخ
      چرا با سوداگران باعث بانی ابن تورم کرانی‌ها فساد دزدها که این وضع اقتصادی را درست کردن برخورد نمی کنید
    • م IR ۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      14 13
      پاسخ
      مرگ بر بانیان گرانی و مرگ بر منافقین و زنده باد مردم قهرمان ایران و نیروهای سرافراز انتظامی
    • مراد طولابی IR ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      7 18
      پاسخ
      پشتیبان سپاه و بسیج هستیم مزدوران موساد به جایی نمی رسند
    • IR ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      2 3
      پاسخ
      این فریب خوردهها از صهیون ها دلار های هنگفت دریافت میکنند اینها دلسوز مملکت نیستتن. بلکه دشمن کینه توزند و توسط شبکه های معاند حسابی شستشوی مغزی شدند لطفا برخورد قانونی کنید
    • الهه IR ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      2 1
      پاسخ
      دورود به شرفتان حافظان امنیت
    • اسماعیل IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      1 1
      پاسخ
      به نظر من اینها مردم عادی نیستن اینها همان وطن فروشان نامردن
    • رررر IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      2 0
      پاسخ
      ما اعتراض به گرانی داریم،اعتراض به هرچیز به جز سیاست باید آزاد باشد،کل دنیا برا اقتصاد اعتراض کنی آزاد است،ما مردم مردیم از گرانی چکار داریم با سیاست

