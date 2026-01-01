به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر شامگاه پنج‌شنبه در گفت‌وگو با شبکه لرستان در سخنانی با اعلام هشدار به کسانی که به دنبال ایجاد ناامنی و سو استفاده از بسترهای اجتماعی در جهت ناامن‌کردن محیط برای مردم و سلب آسایش از زندگی مردم هستند، اظهار داشت: به‌صراحت و قاطعیت اعلام می‌کنم بدون اغماض و مماشات و با قاطعیت و تمام توان با این افراد برخورد خواهیم کرد.

وی گفت: از مردم قهرمان و همشهریان عزیز انتظار داریم که صف خودشان را با این اغتشاش‌گران و از خدا بی‌خبران جدا کنند، چرا که نوع برخورد به‌گونه‌ای است که قابل مماشات نیست.

فرمانده انتظامی لرستان، تأکید کرد: همشهریان عزیز نهایت همراهی، همکاری و همدلی را با خادمین خود در انتظامی استان داشته باشند، چرا که هم قسم هستیم با مجموعه مسئولان استان در کنار برادران قهرمان سپاه و بسیج و مجموعه دستگاه‌های امنیتی تا پای جان برای مردم و امنیت مردم در میدان باشیم.