برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در ۱۰ نقطه شهرستان زرقان

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا حاجی رضایی در گفتگو خبرنگار مهر با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در شهرستان زرقان گفت: این مراسم در ۱۰ مسجد در شهرهای زرقان و لپوئی و رحمت آباد و همچنین ۳ روستا برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: پیش بینی می‌شود تعداد ۱۴۰۰ نفر در شهرستان در این مراسم معنوی شرکت کنند که بخش عمده این تعداد را دانش آموزان دختر و پسر تشکیل می‌دهند که در این ۱۰ مسجد حضور دارند، مسجد حضرت فاطمه الزهرا ویژه اعتکاف دانش آموزی پسران و مسجد حیدر ویژه اعتکاف دانش آموزی دختران خواهد بود.

مسئول اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زرقان با اشاره به شعار ملی اعتکاف ۱۴۰۴ تصریح کرد: اعتکاف فرصتی مناسب برای تربیت اسلامی و قرآنی و تقویت هویت اسلامی و ملی جوانان و نوجوانان است که هرساله پرشور از گذشته برگزار می‌گردد.