اعتکاف دختران حاج قاسم در بوانات فارس

بوانات- در این ویدئو آغاز مراسم اعتکاف دختران حاج قاسم در مسجد جامع بوانات فارس را مشاهده کنید.
دریافت 13 MB
کد خبر 6711128
