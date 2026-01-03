https://mehrnews.com/x3b46P ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۳۰ کد خبر 6711030 استانها فارس استانها فارس ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۳۰ اعتکاف دختران دانش آموز در مسجد فاطمه زهرا (س) شیراز شیراز- در این ویدئو آغاز مراسم اعتکاف دختران دانش آموز در مسجد فاطمه الزهرا (س) شیراز را مشاهده کنید. دریافت 15 MB کد خبر 6711030 کپی شد مطالب مرتبط درهای محل برگزاری بزرگترین اعتکاف جوانان کشور به روی معتکفان باز شد ولدان: اعتکاف، فرصتی برای تحول معنوی در مسیر بندگی است اعتکاف دختران حاج قاسم در بوانات فارس برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در ۱۰ نقطه شهرستان زرقان پیشبینی حضور بیش از ۱۵۰۰ نفر در مراسمهای اعتکاف قیروکارزین برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در ۴۲ مسجد لارستان اعتکاف جوانان شیراز با شعار «معنویت، اتحاد، استقامت» برگزار خواهد شد برچسبها اعتکاف دانش آموزی آیین اعتکاف شیراز اعتکاف 1404
