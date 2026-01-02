  1. استانها
  2. فارس
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۹:۲۵

پیش‌بینی حضور بیش از ۱۵۰۰ نفر در مراسم‌های اعتکاف قیروکارزین

پیش‌بینی حضور بیش از ۱۵۰۰ نفر در مراسم‌های اعتکاف قیروکارزین

قیروکارزین- رئیس اداره تبلیغات اسلامی قیروکارزین از پیش‌بینی حضور بیش از ۱۵۰۰ نفر در مراسم اعتکاف این شهرستان در ۲۲ مسجد منتخب خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در سال ۱۴۰۴ با شکوه‌تر از سال‌های گذشته خبر داد و گفت: اعتکاف امسال در ۲۲ مسجد شهرستان برگزار خواهد شد و در شهر قیر نیز اعتکاف دانش‌آموزی به صورت مستقل و با حضور گسترده‌تر انجام می‌شود.

وی با اشاره به رشد معنوی این آئین ادامه داد: در سال گذشته ۱۱۸۰ نفر در ۲۱ مسجد معتکف شدند و پیش‌بینی می‌شود امسال این تعداد به بیش از ۱۵۰۰ نفر برسد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی قیروکارزین افزود: در هر مسجد، برنامه‌های متنوعی شامل جلسات معنوی، سخنرانی‌های بصیرتی، پاسخ به شبهات و جشن‌های فکری برگزار خواهد شد و همچنین با توجه به همزمانی اعتکاف با میلاد حضرت علی علیه‌السلام، سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و دهه بصیرت، برنامه‌های ویژه‌ای تدارک دیده شده است.

حجت‌الاسلام جعفری همچنین از همکاری اعضای شورای تأمین، شورای اداری، امام جمعه شهرستان، هیئت امنای مساجد، روحانیون و خیرین قدردانی کرد و بر لزوم مشارکت حداکثری در برگزاری این مراسم معنوی تأکید کرد.

کد خبر 6710014

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها