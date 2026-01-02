حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در سال ۱۴۰۴ با شکوهتر از سالهای گذشته خبر داد و گفت: اعتکاف امسال در ۲۲ مسجد شهرستان برگزار خواهد شد و در شهر قیر نیز اعتکاف دانشآموزی به صورت مستقل و با حضور گستردهتر انجام میشود.
وی با اشاره به رشد معنوی این آئین ادامه داد: در سال گذشته ۱۱۸۰ نفر در ۲۱ مسجد معتکف شدند و پیشبینی میشود امسال این تعداد به بیش از ۱۵۰۰ نفر برسد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی قیروکارزین افزود: در هر مسجد، برنامههای متنوعی شامل جلسات معنوی، سخنرانیهای بصیرتی، پاسخ به شبهات و جشنهای فکری برگزار خواهد شد و همچنین با توجه به همزمانی اعتکاف با میلاد حضرت علی علیهالسلام، سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و دهه بصیرت، برنامههای ویژهای تدارک دیده شده است.
حجتالاسلام جعفری همچنین از همکاری اعضای شورای تأمین، شورای اداری، امام جمعه شهرستان، هیئت امنای مساجد، روحانیون و خیرین قدردانی کرد و بر لزوم مشارکت حداکثری در برگزاری این مراسم معنوی تأکید کرد.
نظر شما