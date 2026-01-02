مقاتلی: ۳۰ میلیارد ریال اعتبار به مدرسه روستای چارک اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح جمعه در بازدید از مدرسه در دست اجرا در روستای چارک از توابع بخش مرکزی اظهار کرد: در روزهای اخیر مبلغ ۳۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات شهرستانی به این پروژه تخصیص یافته است تا با تزریق این اعتبار، روند اجرای آن شتاب بگیرد.

وی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه آموزشی این روستا افزود: با توجه به کمبود فضاهای آموزشی و نیاز دانش‌آموزان، تکمیل این پروژه از ضروریات روستای چارک به شمار می‌رود و بر همین اساس، تأمین و تزریق اعتبارات لازم در دستور کار قرار گرفت.

فرماندار دشتی تصریح کرد: نگاه دولت چهاردهم توجه جدی به حوزه آموزش و مناطق کمتر برخوردار است و ما نیز در شهرستان، بر اساس همین سیاست‌ها، پیگیر تکمیل پروژه‌های آموزشی تا حصول نتیجه نهایی هستیم.