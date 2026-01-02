  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۲۲

۳۰۰ خودروی گرفتار در مسیر نقده - پیرانشهر رهاسازی و امدادرسانی شدند

۳۰۰ خودروی گرفتار در مسیر نقده - پیرانشهر رهاسازی و امدادرسانی شدند

ارومیه- رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای نقده گفت: ۳۰۰ خودروی گرفتار در مسیر نقده - پیرانشهر رها سازیی و امداد رسانی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رستمی در این زمینه از رهاسازی و امداد بیش از ۳۰۰ خودرو در مسیردوآب خبر داد و افزود: در این عملیات امداد رسانی ۱۸۰ تن شن، دو دستگاه گریدر، یک دستگاه بولدوزر، ۳ دستگاه کمپرسی ده چرخ، یک دستگاه کمپرسی نمک پاش دو دستگاه سواری و ۱۷ نفر راهدار تلاش نموده‌اند و هم اکنون در صورت داشتن زنجیر چرخ و نبود راهبندان توسط ماشین‌های سنگین مسیر باز و تردد انجام می‌گیرد.

وی یادآور شد: از شهروندان و رانندگان درخواست می‌شود در صورت ضرورت برای تردد در این مسیر حتماً وسایل گرمایشی، خوراک و زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

کد خبر 6710058

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها