به گزارش خبرگزاری مهر؛ در این نمایشگاه بیش از ۱۵۰ عروسک بومی، آیینی، بازیچه و مردم‌شناسی از جمله لی‌لی‌بازبازک، دوتوک، چمچه‌گلین، لعبتک، عروسک‌های باران‌خواهی از اقوام مختلف ایران به نمایش گذاشته شده است.

مجموعه عروسک‌های آیینی و بومی محلی از سوی اداره‌کل سرگرمی‌های سازنده و بازی‌های رایانه‌ای کانون گردآوری و به نمایش گذاشته شده است.

نمایشگاه «عروسک، بازی، فرهنگ» هر روز از ساعت ۱۱ تا ۲۰ در نگارخانه آفتاب مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب تهران پذیرای علاقه‌مندان است.

دهمین جشنواره ملی اسباب‌بازی با همراهی انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازی، شورای نظارت بر اسباب‌بازی، ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، شهرداری تهران و دانشگاه سوره و با شعار «بازی، حالِ خوش زندگی» از ۱۷ دی آغاز شده و تا ۲۷ دی ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.