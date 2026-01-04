به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا بابایی دبیر دهمین جشنواره ملی اسباببازی گفت: دهمین جشنواره ملی اسباببازی در سال ۱۴۰۴ با شعار «بازی حالِ خوش زندگی» و در سالی که مزین به شعار «سرمایهگذاری برای تولید» است با هدف حمایت از تولید کنندگان داخلی در حال برگزاری است.
وی افزود: در این دوره از جشنواره تلاش میکنیم تا اهداف جشنواره در بیشترین مقدار خود محقق شود و از مهمترین اهداف جشنواره کمک به برقراری ارتباط موثر میان طراحان، تولیدکنندگان سرمایهگذاران اسباببازی و پژوهشگران و فعالان این حوزه و استقرار نظام نوآوری است.
دبیر دهمین جشنواره ملی اسباببازی خاطرنشان کرد: جشنواره ملی اسباببازی کمک میکند تا کاربردها و کارکردهای بازی و اسباببازی به همه مخاطبان معرفی شود و از رهگذر برگزاری جشنواره پدرها، مادرها، خانوادهها و اولیای تربیتی با اهمیت بازی و اسباببازی برای کودکان نوجوانان و دیگر گروههای سنی آشنا شوند.
وی با اشاره به نقش مهم بازی و اسباببازی در روند آموزش، پرورش و تربیت کودکان و نوجوانان اظهار کرد: باید تلاش کنیم بچهها به این سمت و سو بیشتر سوق پیدا کنند.
بابایی در توضیح بخشهای مختلف این دوره از جشنواره اسباببازی نیز گفت: دهمین جشنواره ملی اسباببازی کانون با همکاری انجمن تولیدکنندگان اسباببازی برگزار میشود به شکلی که انجمن تولیدکنندگان اسباببازی از بیش از ۱۴۰ تولیدکننده ایرانی بیش از دو هزار و ۷۰۰ محصول را برای عرضه به مخاطبان در این نمایشگاه جمعآوری کرده است.
وی یادآور شد: در فضای بازار فروش و نمایشگاه اسباببازی غرفههایی تدارک دیده شده تا طراحان و تولیدکنندگان اسباببازی مواجهه مستقیم با مخاطبان داشته و با نیازهای مخاطبان آشنا شوند تا در این برقراری ارتباط، محصولات مورد نیاز مخاطبان شناسایی و برای دورههای بعد طراحی و تولید شود.
دبیر دهمین جشنواره ملی اسباببازی به نمایشگاه عروسکهای بومی و محلی اقوام مختلف ایران به عنوان بخش دیگری از این جشنواره اشاره کرد و افزود: در این نمایشگاه عروسکها در چند دسته به صورت عروسکهای آیینی، اقوام و عروسکهای مردمشناسی به مخاطبان معرفی میشود.
وی ادامه داد: عروسکهایی که در این بخش به نمایش گذاشته شدهاند از گوشه و کنار کشور از استانها و شهرهای مختلف، آداب و رسوم، لباسها و ویژگیهای مردم مختلف و قومهای متنوع کشور را معرفی میکنند.
بابایی گفت: بخش ترویجی بازی و سرگرمی بخش دیگری است که در این جشنواره به مخاطبان خدمات بازیمحور رایگان ارایه میکند و از آن جمله میتوان به فعالیتهای حرکتی مهارتی، بازیهای گروهی، بازیهای فکری و انواع مختلف بازی و موسیقی اشاره کرد.
وی افزود: مخاطبان با حضور در این بخش از جشنواره میتوانند در فضایی شاد، دلنشین و سالم از بازیهای تدارک دیده شده به همراه همه اقشار خانواده از کودکان تا سالمندان استفاده کنند همچنین بخش ویژه بازیهای بومی محلی هم در این نمایشگاه گنجانده شده که به ارائه خدمات در این حوزه میپردازد.
دبیر دهمین جشنواره ملی اسباب بازی، بخش علمی جشنواره را نیز از دیگر برنامههای این دوره عنوان کرد و گفت: نشستهای علمی در این بخش تدارک دیده شده است تا ابعاد مختلف موضوع بازی و اسباببازی از سوی صاحبنظران و متخصصان این حوزه مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: این نشستها با همکاری با دانشگاه سوره برگزار میشود و تلاش میکنیم تا موضوع بازی، فرهنگ، سیاستگذاری، علم و پژوهش در این نشستها به هم پیوند بخورد و فضای فرهنگی، صنایع خلاق و اسباببازی را به محیط دانشگاهی در حوزه آموزش و پژوهش پیوند دهیم تا این حوزه توسعه و تعالی پیدا کند.
بابایی به اجرای برنامه تلویزیونی ململ در جشنواره اشاره کرد و افزود: کودکان و نوجوانان بازدیدکننده از نمایشگاه هر روز ساعت ١۶ میتوانند در این برنامه که در سالن آمفیتئاتر مرکز آفرینشهای فرهنگیهنری کانون برگزار میشود حضور یابند.
دهمین جشنواره ملی اسباببازی با شعار «بازی، حالِ خوش زندگی» از ۱۷ تا ۲۷ دی ۱۴۰۴ هر روز از ساعت ۱۱ تا ۲۰ در حال برگزاری است.
