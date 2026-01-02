  1. استانها
  2. گیلان
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۳۴

دادرس: بارش و کولاک در گیلان تا شنبه ادامه دارد

دادرس: بارش و کولاک در گیلان تا شنبه ادامه دارد

رشت- مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: با ورود سامانه بارشی و سرمای شمالی، بارش باران، برف و کولاک در برخی مناطق استان تا اوایل روز شنبه ادامه دارد.

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشه‌های هواشناسی گفت: طی امروز جمعه، فعالیت سامانه بارشی و نفوذ جریان‌های سرد شمالی در استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این شرایط موجب ابرناکی و مه‌آلود شدن هوا، کاهش محسوس دما، وزش باد شدید تا خیلی شدید، بارندگی رگباری و شدید، رعدوبرق و احتمال تگرگ خواهد شد.

دادرس ادامه داد: در ارتفاعات و به تدریج دامنه‌ها، بارش برف و کولاک تا اوایل روز شنبه دور از انتظار نیست. به همین دلیل هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شده است.

احتمال بارش مخلوط برف و باران در جلگه‌ها

وی تصریح کرد: طی عصر و شب جمعه، با تشدید برودت هوا، در برخی نواحی جلگه‌ای همجوار با دامنه‌ها احتمال بارش مخلوط برف و باران و یا بارش موقتی برف وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی گیلان در ادامه گفت: از شنبه با استقرار جوی غالباً پایدار، کاهش ابر و افزایش نسبی دما طی روز پیش‌بینی می‌شود با این حال، در ساعات شب تا صبح در ارتفاعات و دامنه‌ها یخبندان دور از انتظار نیست و این وضعیت تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت.

کد خبر 6710132

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها