ولادت امام علی(ع) هیئت کجا برویم؟

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرا رسیدن ایام ولادت حضرت امام علی (ع) هیئات و مساجد برنامه جشن خود را اعلام کردند.
این برنامهها به شرح زیر است:
مسجد ارک
سخنران: شیخ عباس صراف
مداح: منصور ارضی
زمان: جمعه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۴ از نماز مغرب و عشاء
نشانی: خیابان پانزده خرداد
حسینیه مرحوم پنبه چی
پیش منبر: کربلایی سعید هدایتیان و جواد هاشمی قمی
مداح: حجت الاسلام سید حسین هاشمی نژاد
زمان: از چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۲۰
نشانی: خیابان هفده شهریور خیابان شیرازی خیابان بیگلو تهرانی
مسجد رسول اکرم (ص)
سخنران: استاد شیخ حسین انصاریان
زمان: از چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ بعد از نماز مغرب و عشا به مدت ۵ شب
نشانی: خانی آباد نو اول خیابان میعاد
حسینیه محبان الزهرا (س)
سخنران: استاد شیخ حسین انصاریان
زمان: از چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ به مدت ۵ شب از ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: خیابان وحدت اسلامی کوچه پهلوان حسن
هیئت رایه العباس
سخنران: حجت الاسلام حامد کاشانی
شعرخوانی: کربلایی محمد سهرابی
مداح: محمود کریمی
زمان: جمعه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۴ از نماز مغرب
نشانی: چیذر آستان مقدس امامزاده علی اکبر
هیئت ریحانه الحسین
سخنران: حجت الاسلام حامد کاشانی
مداح: سید مجید بنی فاطمه
زمان: جمعه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: اشرفی اصفهانی باغ فیض خیابان ۲۲ بهمن
هیئت مکتب الزهرا
سخنران: حجت الاسلام موسوی مطلق
مداحان: محمدرضا طهماسبی / کربلایی حسین طاهری / کربلایی علیرضا طاهری
زمان: جمعه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۹
نشانی: خیابان شریعتی خیابان شهدای ناجا ستاد فرماندهی تهران بزرگ حسینیه چهارده معصوم
هیئت محبان فاطمه الزهرا
سخنران: حجت الاسلام ابوالقاسمی
مداحان: سعید حدادیان / کربلایی محمد حسین حدادیان
زمان: جمعه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۹
نشانی: خیابان آزادی غرب یادگار امام مهدیه امام حسن مجتبی
هیئت عبدالله ابن الحسن
سخنران: حجت الاسلام سید فهیم موسوی
مداح: حنیف طاهری
زمان: پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۲۱
نشانی: فرمانیه دیباجی جنوبی نرسیده به بزرگراه صدر مسجد امام رضا
هیئت عشاق العباس
سخنران: شیخ عباس صراف
مداحان: کربلایی محمد ابراهیمی اصل / روح الله بهمنی
زمان: شنبه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۴
نشانی: میدان سبلان خیابان جانبازان غربی گلبرگ غربی نرسیده به خیابان کرمان نبش خیابان رحمتی ورودی اورژانس
دارالبکا فاطمه الزهرا
سخنران: حجت الاسلام موسوی مطلق
مداح: سید مهدی میرداماد
زمان: چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۲۰:۳۰
نشانی: میدان بهارستان خیابان دیالمه کوچه موحدی
هیئت آئین حسینی
سخنران: حجت الاسلام مسعود عالی
شعرخوانی: کربلایی احمد بابایی / کربلایی هادی جانفدا / کربلایی محمدرضا طهماسبی
مداحان: محمد رستمی / میثم مطیعی
زمان: پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۲۰:۳۰
نشانی: میدان شیخ بهایی ده ونک آستان مقدس امامزاده قاضی الصابر
حسینیه شهدای گمنام
سخنران: حجت الاسلام طباخیان
مداحان: علی کرمی / کربلایی روح الله رحیمیان / کربلایی سجاد محمدی / کربلایی امیرطلاجوران
زمان: شنبه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۴
نشانی: خیابان هفده شهریور خیابان شیرازی آبشار خیابان بیگلو تهرانی حسینیه مرحوم پنبه چی
هیئت لواءحیدرکرار
سخنران: فرید نجف نیا
مداحان: سید صادق عبادی / کربلایی محمد شعبانپور / کربلایی سید امیر حسینی
زمان: سه شنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۲۰
نشانی: آستان مقدس امامزاده طاهر کرج
هیئت ریحانه النبی
پیش منبر: مصطفی نظری و مرشد ناصر کاظمی
سخنران: حجت الاسلام حامد کاشانی
مداحان: علی آئینه چی / حامد خمسه / محمد حسین پویانفر
زمان: سه شنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۲۱
نشانی: تجریش مسجد گیاهی
حسینیه آیت الله حق شناس
پیش منبر: مهدی سماواتی
سخنران: حجت الاسلام حامد کاشانی
مداح: علی ملائکه
زمان: چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۶:۴۵
نشانی: میدان شهدا خیابان مجاهدین اسلام
مسجد حوری
سخنران: استاد مهدی توکلی
مداح: علی اکبر زادفرج
زمان: پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴ ازساعت ۱۹
نشانی: میدان قیام بلوار قیام
هیئت مکتب الحسن
سخنران: حجت الاسلام حامد کاشانی
مداحان: حنیف طاهری / کربلایی امیرطلاجوران
زمان: ظهر جمعه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۱
نشانی: بلوار اشرفی اصفهانی باغ فیض خیابان شهید ناطق نوری روبروی بیمارستان سلامت فرد کوچه اختر دانش پ ۷
حسینیه انصارالحسین
سخنران: حجت الاسلام حامد کاشانی
مداحان: حیدر خمسه / محمد حسین پویانفر / کربلایی پیام کیانی / کربلایی محمد فصولی
زمان: پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۲۰:۳۰
نشانی: خیابان ری ابتدای اتوبان محلاتی
غمخانه بی بی شهربانو / قم
سخنران: حجت الاسلام بندانی نیشابوری
مداحان: محمد فصولی / کربلایی سجاد محمدی
زمان: جمعه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۲۰:۳۰
نشانی: بلوار پیامبر اعظم جنب میدان آل یس
هیئت فاطمیون / قم
سخنران: حجت الاسلام سید حسین مؤمنی
مداحان: مهدی سلحشور / کربلایی علی اکبرسلحشور / کربلایی علی اصغر سلحشور
زمان: چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ ازساعت ۲۰
نشانی: میدان بسیح خیابان ایرانی
هیئت خادم الرضا / قم
سخنران: حجت الاسلام سید علی علوی
مداحان: کربلایی جواد مقدم / کربلایی امیر برومند
زمان: پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۲۰
نشانی: ابتدای ۴۵ متری صدوق ورزشگاه حیدریان
هیئت بیت الزهرا / قم
سخنران: آیت الله میرباقری
مداحان: حس خلج / کربلایی علی اکبر حائری
زمان: سه شنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۲۰
نشانی: بلوار الغدیر اولین دوربرگردان بعد از پردیسان خیابان امام حسین بلوار مسلم خیابان اقبال کوچه ششم
مصلی بزرگ امام خمینی / اصفهان
سخنران: حجت الاسلام داستانپور
مداحان: کربلایی حمید علیمی / کربلایی مهدی رعنایی / کربلایی امیر برومند / کربلایی علیرضا شریفی
زمان: چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۹
نشانی: بلوار آئینه خانه خیابان مصلی
