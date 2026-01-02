ولادت امام علی(ع) هیئت کجا برویم؟

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرا رسیدن ایام ولادت حضرت امام علی (ع) هیئات و مساجد برنامه جشن خود را اعلام کردند.

این برنامه‌ها به شرح زیر است:

مسجد ارک

سخنران: شیخ عباس صراف

مداح: منصور ارضی

زمان: جمعه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۴ از نماز مغرب و عشاء

نشانی: خیابان پانزده خرداد

حسینیه مرحوم پنبه چی

پیش منبر: کربلایی سعید هدایتیان و جواد هاشمی قمی

مداح: حجت الاسلام سید حسین هاشمی نژاد

زمان: از چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۲۰

نشانی: خیابان هفده شهریور خیابان شیرازی خیابان بیگلو تهرانی

مسجد رسول اکرم (ص)

سخنران: استاد شیخ حسین انصاریان

زمان: از چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ بعد از نماز مغرب و عشا به مدت ۵ شب

نشانی: خانی آباد نو اول خیابان میعاد

حسینیه محبان الزهرا (س)

سخنران: استاد شیخ حسین انصاریان

زمان: از چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ به مدت ۵ شب از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: خیابان وحدت اسلامی کوچه پهلوان حسن

هیئت رایه العباس

سخنران: حجت الاسلام حامد کاشانی

شعرخوانی: کربلایی محمد سهرابی

مداح: محمود کریمی

زمان: جمعه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۴ از نماز مغرب

نشانی: چیذر آستان مقدس امامزاده علی اکبر

هیئت ریحانه الحسین

سخنران: حجت الاسلام حامد کاشانی

مداح: سید مجید بنی فاطمه

زمان: جمعه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: اشرفی اصفهانی باغ فیض خیابان ۲۲ بهمن

هیئت مکتب الزهرا

سخنران: حجت الاسلام موسوی مطلق

مداحان: محمدرضا طهماسبی / کربلایی حسین طاهری / کربلایی علیرضا طاهری

زمان: جمعه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۹

نشانی: خیابان شریعتی خیابان شهدای ناجا ستاد فرماندهی تهران بزرگ حسینیه چهارده معصوم

هیئت محبان فاطمه الزهرا

سخنران: حجت الاسلام ابوالقاسمی

مداحان: سعید حدادیان / کربلایی محمد حسین حدادیان

زمان: جمعه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۹

نشانی: خیابان آزادی غرب یادگار امام مهدیه امام حسن مجتبی

هیئت عبدالله ابن الحسن

سخنران: حجت الاسلام سید فهیم موسوی

مداح: حنیف طاهری

زمان: پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۲۱

نشانی: فرمانیه دیباجی جنوبی نرسیده به بزرگراه صدر مسجد امام رضا

هیئت عشاق العباس

سخنران: شیخ عباس صراف

مداحان: کربلایی محمد ابراهیمی اصل / روح الله بهمنی

زمان: شنبه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۴

نشانی: میدان سبلان خیابان جانبازان غربی گلبرگ غربی نرسیده به خیابان کرمان نبش خیابان رحمتی ورودی اورژانس

دارالبکا فاطمه الزهرا

سخنران: حجت الاسلام موسوی مطلق

مداح: سید مهدی میرداماد

زمان: چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: میدان بهارستان خیابان دیالمه کوچه موحدی

هیئت آئین حسینی

سخنران: حجت الاسلام مسعود عالی

شعرخوانی: کربلایی احمد بابایی / کربلایی هادی جانفدا / کربلایی محمدرضا طهماسبی

مداحان: محمد رستمی / میثم مطیعی

زمان: پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: میدان شیخ بهایی ده ونک آستان مقدس امامزاده قاضی الصابر

حسینیه شهدای گمنام

سخنران: حجت الاسلام طباخیان

مداحان: علی کرمی / کربلایی روح الله رحیمیان / کربلایی سجاد محمدی / کربلایی امیرطلاجوران

زمان: شنبه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۴

نشانی: خیابان هفده شهریور خیابان شیرازی آبشار خیابان بیگلو تهرانی حسینیه مرحوم پنبه چی

هیئت لواءحیدرکرار

سخنران: فرید نجف نیا

مداحان: سید صادق عبادی / کربلایی محمد شعبانپور / کربلایی سید امیر حسینی

زمان: سه شنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۲۰

نشانی: آستان مقدس امامزاده طاهر کرج

هیئت ریحانه النبی

پیش منبر: مصطفی نظری و مرشد ناصر کاظمی

سخنران: حجت الاسلام حامد کاشانی

مداحان: علی آئینه چی / حامد خمسه / محمد حسین پویانفر

زمان: سه شنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۲۱

نشانی: تجریش مسجد گیاهی

حسینیه آیت الله حق شناس

پیش منبر: مهدی سماواتی

سخنران: حجت الاسلام حامد کاشانی

مداح: علی ملائکه

زمان: چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۶:۴۵

نشانی: میدان شهدا خیابان مجاهدین اسلام

مسجد حوری

سخنران: استاد مهدی توکلی

مداح: علی اکبر زادفرج

زمان: پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴ ازساعت ۱۹

نشانی: میدان قیام بلوار قیام

هیئت مکتب الحسن

سخنران: حجت الاسلام حامد کاشانی

مداحان: حنیف طاهری / کربلایی امیرطلاجوران

زمان: ظهر جمعه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۱

نشانی: بلوار اشرفی اصفهانی باغ فیض خیابان شهید ناطق نوری روبروی بیمارستان سلامت فرد کوچه اختر دانش پ ۷

حسینیه انصارالحسین

سخنران: حجت الاسلام حامد کاشانی

مداحان: حیدر خمسه / محمد حسین پویانفر / کربلایی پیام کیانی / کربلایی محمد فصولی

زمان: پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: خیابان ری ابتدای اتوبان محلاتی

غمخانه بی بی شهربانو / قم

سخنران: حجت الاسلام بندانی نیشابوری

مداحان: محمد فصولی / کربلایی سجاد محمدی

زمان: جمعه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: بلوار پیامبر اعظم جنب میدان آل یس

هیئت فاطمیون / قم

سخنران: حجت الاسلام سید حسین مؤمنی

مداحان: مهدی سلحشور / کربلایی علی اکبرسلحشور / کربلایی علی اصغر سلحشور

زمان: چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ ازساعت ۲۰

نشانی: میدان بسیح خیابان ایرانی

هیئت خادم الرضا / قم

سخنران: حجت الاسلام سید علی علوی

مداحان: کربلایی جواد مقدم / کربلایی امیر برومند

زمان: پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۲۰

نشانی: ابتدای ۴۵ متری صدوق ورزشگاه حیدریان

هیئت بیت الزهرا / قم

سخنران: آیت الله میرباقری

مداحان: حس خلج / کربلایی علی اکبر حائری

زمان: سه شنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۲۰

نشانی: بلوار الغدیر اولین دوربرگردان بعد از پردیسان خیابان امام حسین بلوار مسلم خیابان اقبال کوچه ششم

مصلی بزرگ امام خمینی / اصفهان

سخنران: حجت الاسلام داستانپور

مداحان: کربلایی حمید علیمی / کربلایی مهدی رعنایی / کربلایی امیر برومند / کربلایی علیرضا شریفی

زمان: چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۹

نشانی: بلوار آئینه خانه خیابان مصلی