به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد نور موسوی با اشاره به اهمیت همافزایی میان دستگاههای اجرایی و جوامع محلی در اجرای طرحهای آبخیزداری و جنگلکاری، اظهار کرد: بهرهگیری از آب خاکستری در تولید نهالهای بومی، بهویژه گونه ارزشمند حرا، نشاندهنده ظرفیت بالای جوامع محلی در اجرای پروژههای منابع طبیعی و محیط زیست است و این رویکرد میتواند بهعنوان یک مدل موفق در سایر مناطق استان هرمزگان نیز توسعه یابد.
وی افزود: مجموعه منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان در راستای تحقق نهضت توسعه فضای سبز، حمایت از طرحهای مشارکتمحور، توسعه نهالستانهای محلی، استفاده از منابع آب غیرمتعارف و تقویت آموزشهای زیستمحیطی را در دستور کار قرار داده است و در روستای سایه خوش برای پرورش نهال حرا از آب خاکستری استفاده شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان با تأکید بر ضرورت استمرار نهضت توسعه فضای سبز، خاطرنشان کرد: برنامهریزی لازم برای گسترش تولید نهالهای بومی، افزایش سطح پوشش گیاهی، احیای جنگلهای حرا و بهرهگیری حداکثری از ظرفیت مشارکت مردمی در سراسر استان هرمزگان در حال انجام است.
آب خاکستری همان آبهای بهظاهر دورریختنیای هستند که از دوش حمام، سینک روشویی و ماشین لباسشویی به دست میآیند.
