به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث حبیبی صبح سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی معابر استان کردستان با قدردانی از مجموعه بهزیستی و دبیرخانه مناسبسازی استان اظهار کرد: موضوع مناسبسازی یکی از مهمترین شاخصهایی است که میتواند میزان رضایتمندی و اثرگذاری عملکرد مدیران را نشان دهد و باید با نگاه مسئولانه دنبال شود.
وی افزود: همه مدیران در هر جایگاهی که قرار دارند باید نسبت به وظایف خود پاسخگو باشند و نباید تصور کنیم موضوع مناسبسازی تنها بر عهده یک دستگاه خاص است؛ چراکه این موضوع به زندگی و حقوق بخش مهمی از جامعه ارتباط دارد.
معاون امور عمرانی استاندار کردستان با اشاره به شرایط و حجم بالای مسئولیتهای اجرایی در استان گفت: مدیران با مسائل مختلفی از جمله مشکلات زیرساختی، اقتصادی و شرایط خاص کشور مواجه هستند، اما این شرایط نباید باعث شود موضوعاتی مانند مناسبسازی و دسترسپذیری به حاشیه برود.
بازسازیها باید با نگاه مناسبسازی انجام شود
حبیبی با اشاره به خسارتهای واردشده به برخی ساختمانها و اماکن در شرایط اخیر گفت: در هرگونه تعمیر، بازسازی یا ساختوساز جدید باید اصول مناسبسازی از ابتدا در طراحی و اجرا مورد توجه قرار گیرد تا مشکلات گذشته تکرار نشود.
وی ادامه داد: ساختمانهای عمومی، مراکز خدماتی، درمانی، بانکها و اماکنی که مردم برای دریافت خدمات به آنها مراجعه میکنند باید شرایط استفاده آسان برای افراد دارای معلولیت، سالمندان و جانبازان را فراهم کنند.
معاون استاندار کردستان با تأکید بر اهمیت فرهنگسازی در کنار اقدامات عمرانی گفت: حل مسئله مناسبسازی فقط با ساخت رمپ و آسانسور اتفاق نمیافتد؛ بلکه باید از دوران کودکی و در نظام آموزشی، فرهنگ احترام به حقوق دیگران و استفاده درست از فضای عمومی آموزش داده شود.
حبیبی افزود: فضای مجازی، رسانهها، مدارس و دستگاههای فرهنگی میتوانند در تغییر نگرش جامعه نقشآفرین باشند تا رعایت حقوق افراد دارای محدودیت حرکتی به یک باور عمومی تبدیل شود.
نظارت بر اجرای استانداردها ضروری است
وی با انتقاد از برخی بیتوجهیها در ساختوسازها اظهار کرد: مقررات ملی ساختمان و ضوابط مناسبسازی مشخص است و نباید به بهانه هزینه یا مسائل دیگر از اجرای آن چشمپوشی شود.
معاون امور عمرانی استاندار کردستان گفت: وقتی ساختمانی برای چندین خانوار ساخته میشود، باید این احتمال در نظر گرفته شود که سالمند، فرد دارای معلولیت یا فردی با شرایط خاص از آن استفاده خواهد کرد.
حبیبی همچنین بر اهمیت مستندسازی اقدامات دستگاهها تأکید کرد و گفت: ثبت و ارائه گزارش عملکردها علاوه بر شفافیت، باعث میشود اقدامات انجامشده قابل ارزیابی و بهعنوان کارنامه مدیران باقی بماند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم با همکاری همه دستگاهها، شهرها و فضاهای عمومی استان به سمت شرایطی حرکت کنند که همه شهروندان بتوانند بدون مانع از خدمات و امکانات استفاده کنند.
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