برگزاری قرارگاه اجتماعی با حضور مسئولان قضایی و اجرایی در منطقه ۲۱

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۱؛ جلسه قرارگاه اجتماعی این منطقه با حضور عسگر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری، محمدحسین صادقی مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، ولی‌الله مهبودی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران و مجید رحمانی مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، به همراه شهردار منطقه ۲۱، معاونان، مدیران شهری و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و قضائی برگزار شد.

این جلسه که حدود ۶ ساعت به طول انجامید، از ابتدای صبح با بازدید میدانی از مهم‌ترین معضلات اجتماعی و شهری منطقه آغاز شد و در ادامه، نشست تخصصی بررسی مسائل و اتخاذ تصمیمات اجرایی با محوریت پیشگیری و صیانت از حقوق عامه تشکیل شد.

شهردار منطقه ۲۱ در این جلسه با اشاره به ویژگی‌های خاص منطقه از نظر بافت صنعتی، نظامی و محدودیت‌های کالبدی، بر ضرورت حل میدانی مسائل اجتماعی و شهری با همراهی دستگاه‌های قضائی و اجرایی تأکید کرد و گفت: رویکرد مدیریت شهری در منطقه ۲۱، تمرکز بر پیشگیری، اقدام هماهنگ بین‌بخشی و پیگیری جدی مصوبات تا حصول نتیجه است.

وی افزود: مسائل مرتبط با آسیب‌های اجتماعی، ساخت‌وسازهای غیرمجاز، سدمعبر، مشکلات ترافیکی و حقوق عامه از اولویت‌های اصلی منطقه است که بدون حمایت و همراهی دستگاه‌های فرادست، امکان حل مؤثر آن‌ها وجود ندارد.

در ادامه، مجید رحمانی مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به عملکرد قرارگاه اجتماعی اظهار کرد: در این دوره مدیریت شهری، هماهنگی کم‌سابقه‌ای میان شهرداری تهران و دستگاه قضائی شکل گرفته که منجر به تصویب مصوبات کاربردی و حل بخش قابل توجهی از مسائل اجتماعی شده است.

وی با تقدیر از همکاری دستگاه‌هایی نظیر فراجا، بهزیستی، آموزش‌وپرورش و اداره امور اتباع، بر تهیه اطلس آسیب‌های اجتماعی و اطلس جرایم منطقه‌ای و پیگیری مستمر مصوبات تأکید کرد.

محمدحسین صادقی مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت پیگیری مصوبات گفت: تعدد مصوبات بدون اجرای مؤثر، کارآمد نخواهد بود و تمرکز بر چند تصمیم مشخص با پیگیری جدی، می‌تواند نتایج ملموس‌تری به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به ظرفیت صنایع مستقر در منطقه ۲۱ افزود: استفاده از توان صنایع در قالب مسئولیت اجتماعی می‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد و این منطقه قابلیت تبدیل‌شدن به الگوی موفق در حوزه پیشگیری را دارد.

همچنین ولی‌الله مهبودی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران با تأکید بر حمایت دستگاه قضائی از اقدامات قانونی شهرداری تصریح کرد: مدیریت شهری باید در چارچوب قانون، مقتدرانه و بدون تبعیض عمل کند و دستگاه قضائی در این مسیر حامی شهرداری خواهد بود.

وی بر ضرورت اولویت‌بندی آسیب‌های اجتماعی، توجه ویژه به آسیب‌های حوزه دانش‌آموزی، برخورد قاطع با فک پلمب، ساماندهی ساخت‌وسازهای غیرمجاز و پیگیری دقیق مصوبات تأکید کرد.

در پایان این نشست، مقرر شد پیگیری مصوبات قرارگاه اجتماعی منطقه ۲۱ به‌صورت مستمر انجام شده و گزارش پیشرفت اقدامات در حوزه پیشگیری، مدیریت آسیب‌های اجتماعی و صیانت از حقوق عامه به‌صورت دوره‌ای ارائه شود.