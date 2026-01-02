به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین مجید فرج زاده فسائی در خطبه‌های فراشبند با تأکید بر رعایت تقوای الهی، به اهمیت عبادت و دعا در ایام پربرکت ماه‌های رجب، شعبان و رمضان اشاره کردند و بر لزوم ارتباط با خداوند در مسیر سیر الی‌الله تأکید نمودند.

وی در ادامه به بیان اوصاف متقین از دیدگاه حضرت علی (ع) در نهج‌البلاغه پرداخت و گفت: یکی از ویژگی‌های بارز متقین عبادت است، در این ماه‌های پربرکت، باید به دعا و عبادات توجه ویژه‌ای داشته باشیم تا اعمال معنوی ما بی‌روح و سطحی نشود.

امام جمعه فراشبند همچنین به مسئله توبه و استغفار اشاره کرده و افزودند: گناهان کوچک نیز می‌توانند نیکی‌های انسان را از بین ببرند، لذا باید همواره از گناه دوری کرده و در صورت ارتکاب به گناه، با توبه و استغفار از آن‌ها رهایی یابیم.

حجت‌الاسلام فرج‌زاده در خطبه دوم نماز جمعه به مناسبت‌های مهمی چون ولادت حضرت علی (ع) و سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی پرداختند.

وی ضمن تبریک به مناسبت ولادت حضرت علی (ع) به همه پدران، به سخنانی از سردار شهید سلیمانی اشاره کردند و گفتند: سردار سلیمانی همواره بر اهمیت نماز شب، صداقت و احترام به بزرگان تأکید داشتند.

امام جمعه فراشبند همچنین به نگرانی‌های رژیم صهیونیستی از توانمندی‌های موشکی ایران اشاره کردند و تصریح کردند: آگاهی و بصیرت مردم ایران در برابر توطئه‌های دشمنان همیشه موجب انسجام و مقاومت ملی شده است.

حجت‌الاسلام فرج‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش قیمت‌ها و وضعیت معیشتی مردم اشاره کرده و خواستار توجه مسئولین به این موضوع و کاهش قیمت کالاهای ضروری شدند.

وی همچنین پیشنهاد دادند که برخی شهرهای استان فارس به دلیل وضعیت آب و هوایی، از تعطیلی مدارس استثنا شوند.