به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین مجید فرج زاده فسائی در خطبههای فراشبند با تأکید بر رعایت تقوای الهی، به اهمیت عبادت و دعا در ایام پربرکت ماههای رجب، شعبان و رمضان اشاره کردند و بر لزوم ارتباط با خداوند در مسیر سیر الیالله تأکید نمودند.
وی در ادامه به بیان اوصاف متقین از دیدگاه حضرت علی (ع) در نهجالبلاغه پرداخت و گفت: یکی از ویژگیهای بارز متقین عبادت است، در این ماههای پربرکت، باید به دعا و عبادات توجه ویژهای داشته باشیم تا اعمال معنوی ما بیروح و سطحی نشود.
امام جمعه فراشبند همچنین به مسئله توبه و استغفار اشاره کرده و افزودند: گناهان کوچک نیز میتوانند نیکیهای انسان را از بین ببرند، لذا باید همواره از گناه دوری کرده و در صورت ارتکاب به گناه، با توبه و استغفار از آنها رهایی یابیم.
حجتالاسلام فرجزاده در خطبه دوم نماز جمعه به مناسبتهای مهمی چون ولادت حضرت علی (ع) و سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی پرداختند.
وی ضمن تبریک به مناسبت ولادت حضرت علی (ع) به همه پدران، به سخنانی از سردار شهید سلیمانی اشاره کردند و گفتند: سردار سلیمانی همواره بر اهمیت نماز شب، صداقت و احترام به بزرگان تأکید داشتند.
امام جمعه فراشبند همچنین به نگرانیهای رژیم صهیونیستی از توانمندیهای موشکی ایران اشاره کردند و تصریح کردند: آگاهی و بصیرت مردم ایران در برابر توطئههای دشمنان همیشه موجب انسجام و مقاومت ملی شده است.
حجتالاسلام فرجزاده در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش قیمتها و وضعیت معیشتی مردم اشاره کرده و خواستار توجه مسئولین به این موضوع و کاهش قیمت کالاهای ضروری شدند.
وی همچنین پیشنهاد دادند که برخی شهرهای استان فارس به دلیل وضعیت آب و هوایی، از تعطیلی مدارس استثنا شوند.
